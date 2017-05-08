Annelere de hediye alıyoruz ama pahalı hediye sevgiliye

Türkiye’de, dijital ortamda özel günler arasında en fazla para Anneler Günü’nde harcanıyor.



Kredi kartı şirketlerinin resmi rakamlarına göre, internet üzerinden yapılan alışverişlerde geçen yıl Babalar Günü’nde 1,5 milyar, Sevgililer Günü’nde 1,6 milyar, Anneler Günü’nde ise 1,8 milyar lira harcandı. Anneler Günü’nde yapılan haracamalar, her yıl yüzde 15-20 aralığında artıyor. Bu yıl da artış hızının aynı oranlarda olması ve yapılacak harcamaların 2 milyar lirayı aşması bekleniyor.



Anneye ev aleti, sevgiliye mücevher

En yoğun sipariş İstanbul, Ankara, Eskişehir’den



Online alışveriş için öneriler

400’ü aşkın sanal mağazayı tek çatı altında birleştirerek 10 milyona yakın ürüne erişim imkanı sağlayan Avantajix.com verileri incelendiğinde, Anneler Günü’nde yapılan harcamalar toplamda fazla olsa da sevgililere daha pahalı hediyeler alındığı ortaya çıkıyor. Annelere alınan hediyelerin ortalaması 120 lira olurken, sevgiliye hediye alımı için yapılan harcamanın ortalaması 132 lirayı buluyor. Babalar Günü’ndeki hediyelerin ortalama değeri ise 110 lirada kalıyor.Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, internet üzerinden çiçek siparişlerinin Anneler Günü’nde normal günlere göre 50-60 kat, elektrikli küçük ev aletleri siparişinin de 15-20 kat arttığını söyledi. Sanal kuyumcuların cirosunun da bu dönemde yüzde 50’ye yakın arttığını kaydeden Kayral, “Sevgililer Günü’nde ise sanal ortamda mücevher satan mağazaların satışı yüzde 400-500 artıyor. Sevgiliye ve anneye çiçek hediyesi başa baş gidiyor. Çiçekten sonra en fazla hediye tercihi annede elektrikli küçük ev aleti, sevgilide mücevher oluyor. Bu da Sevgililer Günü’nde hediye başına yapılan harcamayı artırıyor” dedi.Anneler Günü’nde internet üzerinden yapılan alışverişlerde, adrese teslim çiçekler, küçük elektrikli ev aletleri, giyecek, aksesuar ve kozmetik ürünler ön plana çıkarken, çeşitli restoranlarda özel fiyatlar sunan, fırsat siteleri de rezervasyon akınına uğruyor.Bu yıl anneler gününde internet üzerinden verilen siparişlerde, İstanbul, Ankara ve Eskişehir başı çekiyor. Yoğun öğrenci nüfusuna sahip bu kentlerde, evlerinden ve ailelerinden ayrı yaşayan öğrenciler, annelerini uzaktan da olsa bir çiçekle unutmadıklarını gösteriyor.Hediyeyi online mağazalardan alacakların karşılaştırma sitelerinden fiyat araştırması yapmasını isteyen Kayral, “Ayrıca, internetten yapılan alışverişleri daha da ucuzlatacak bazı püf noktalarını kaçırmamak gerekiyor. İndirim kodu kullanmak veya Avantajix gibi paranızın bir bölümünü size iade eden sitelere bir göz atmak bunların başında geliyor” şeklinde önerilerde bulunuyor.