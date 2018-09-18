Annesi odaya kapatınca... Korkunç olay!

Bolu'da, alkol kullandığı gerekçesiyle annesinin telefonunu alıp odaya kilitlediği 15 yaşındaki M.B., apartmanın 5'inci katından atladı. Ağır yaralanan genç kız tedavi altına alındı

Annesi odaya kapatınca... Korkunç olay!
18 Eylül 2018 Salı 11:11

Olay, gece saatlerinde Beşkavaklar Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre lise öğrencisi M.B., dışarıda arkadaşlarıyla eğlenip eve alkollü geldi. M.B. ile birlikte yaşadığı annesi arasında tartışma çıktı. Anne, alkol kullandığı için kızdığı M.B.'nin cep telefonunu elinden alarak odaya kilitledi. Genç kız bunun üzerine 5'inci kattaki apartman dairesinin penceresinden, ''Beni eve kilitlediler. Kurtarın beni" diye bağırdı. M.B., daha sonra kendini boşluğa bıraktı. Toprak zemine düşerek ağır yaralanan M.B.'nin sesini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil ekiplerine haber verdi. M.B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bolu #kilitleme #pencereden atlama
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