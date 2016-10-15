Annesi ölen Kaan bebek sütsüz kaldı

Bursa’da, pazartesi gecesi evinden tatlı almak için pastaneye giderken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan 8 aylık hamile, 35 yaşındaki Tuğba Dilmeç’in vasiyeti uyarınca alınan organları altı hastaya umut oldu. Beyin cerrahı ve kadın doğum doktorunun birlikte girdiği ameliyatla yaşam belirtileri bulunan bebek sezaryenle dünyaya getirildi, şimdi ise süte ihtiyacı var

Merkez Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi’nde oturan 8 aylık hamile Tuğba Dilmeç geçen pazartesi günü saat 20.00 sıralarında evinden çıkarak tatlı almak için kaldırımdan yürüyüp pastaneye gittiği sırada S.K. yönetimindeki 16 YT 157 plakalı otobüsün çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevrede bulunanların haber vermesi sonucu çağırılan 112 Acil Servis ambulansı ile Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Tuğba Dilmeç ameliyata alındı. Beyin cerrahı ve kadın doğum doktorunun birlikte girdiği ameliyatta daha önceden annesi tarafından 'Kaan' adı verilen 2 kilo ağırlığındaki erkek bebek sezaryen ile anne karnından alındı.



6 KİŞİYE HAYAT VERDİ



Beyin ölümü gerçekleşen Tuğba Dilmeç'ın 6 yıl önce kendi isteğiyle tüm organlarını başka hastalara nakledilmek için bağışladığı ortaya çıktı. Ailenin de onayıyla Tuğba Dilmeç’in kalp, karaciğer, 2 böbrek ve 2 korneaları alındı.



Dilmeç'ten alınan kalp, Ankara Başkent Hastanesi'ne, karaciğer ve bir böbrek Bursa'da özel hastaneye, bir böbrek de Ankara'daki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi. Tuğba Dilmeç'in korneaları da iki hastaya ışık olacak.



ANNE SÜTÜ KAMPANYASI BAŞLATILDI



Sezaryenle anne karnından alındıktan sonra kuvözde tedavisine devam edilen ve gelişimini tamamlayamadığı için mama ile beslenemeyen Kaan bebek, anne sütü alamadığı için kilo kaybetmeye başladı. Tuğba Dilmeç’ın yakınları bebeğin yaşaması için sosyal medyadan ve çevrelerine haber vererek anne sütü bulunması için kampanya başlattı.



Tuğba Dilmeç’in kardeşi Derya Dilmeç ise, "Bebek şu anda kilo kaybetmeye devam ediyor. Acilen anne sütüne ihtiyacımız var anne sütü verebilecek kişiler var ise ya bize ulaşsınlar ve ya da Şevket Yılmaz Hastanesi’ne giderek 'Kaan bebek' adına anne sütü verebilirler" diye konuştu.



Ölümüyle 6 kişiye hayat veren Tuğba Dilmeç’in ağabeyi İsrafil Dilmeç, kardeşinin çocuk sahibi olmayı çok istediğini anlatırken, "Evine yakın bir yerde bulunan pastaneden tatlı almak için gittiği sırada, belediyenin halk otobüsü çarptı. Hamile olduğu için solunum ile ilgili sıkıntılar nedeniyle karnındaki bebeği alındı. Yaptığımız araştırmada kazaya neden olan sürücünün daha önceden ölümlü kazaya karıştığını öğrendik böyle bir kişi nasıl olurda toplu taşıma aracı kullanabilir, bebeğin şu anda mamayla beslenmesi mümkün değil gün geçtikçe kilo kaybediyor, acilen anne sütü takviyesi yapılması için gönüllü süt verecekleri bekliyoruz" diye konuştu.