Annesine küfür eden genci, bıçaklayarak öldürdü!

21 yaşındaki Hasan T., annesine küfür ettiğini öne sürdüğü genci bıçaklayarak öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı

Olay Konya'da Selçuklu İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre bir kafede bulaşıkçılık yapan Yaşar T.'ye ayrı kafede garson olarak çalışan 20 yaşındaki Furkan Navir küfür etti ve sözlü tacizde bulundu. Anne Yaşar T., bu olayları oğlu Hasan T.'ye anlattı.



Bunun üzerine Hasan T., Furkan Navir'in yanına giderek onunla tartıştı. Daha sonra akşam kafeden çıkan Navir, telefonla Hasan T.'yi aradı ve buluşmak istedi. Hasan T. de yanına babası Mahmut T.'yi de alarak buluşma yerine gitti.



Burada konuşmaya başlayan taraflar arasında yine tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Hasan T., yanındaki bıçağı çekerek rastgele sallamaya başladı. Hasan T., Furkan Navir'i kalbinden bıçaklarken, yanında bulunan Ahmet Tek ve Diyar Koç'u da çeşitli yerlerinden yaraladı. Hasan T. daha sonra da olay yerinden kaçtı.



Yaralı arkadaşlar ise kendi araçları ile özel bir hastaneye gitti. Burada ilk tedavileri yapılan gençler daha sonra da Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Navir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Durumları iyi olan diğer iki yaralının ifadesini alan polisler Hasan T.'nin peşine düştü. Hasan T.'yi evinde bulan polisler, suç aleti bıçağı da evin bahçesinde buldu. Hasan T. gazetecilerin neden yaptın sorusuna ise "Furkan anneme küfürlü tacizde bulundu" diyerek cevap verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.