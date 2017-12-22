Annesini boğarak öldürdü: Pişmanım ama...

Bursa'da, annesi Nevin Sevinç’i (55) boğarak, öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Aykut Sevinç (24), çıktığı ilk duruşmada "Annemi öldürdüğüm için pişmanım ama onu neden öldürdüğümü hatırlamıyorum" dedi

Olay, geçen nisan ayında, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Sakarya Sokak'ta meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Aykut Sevinç, annesi Nevin Sevinç ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aykut Sevinç, eline geçirdiği örtü ve yastıkla annesini boğarak, öldürdü. Daha sonra evden çıkıp, "Annemi öldürdüm" diye bağıran Sevinç, o sırada sokaktan geçen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Eve giren polisler, Nevin Sevinç'in cansız bedenini buldu. Aykut Sevinç, emniyetteki ilk ifadesinde, kız arkadaşıyla ilişkisini onaylamadığı için annesiyle tartıştığını ileri sürerek, "Rüyamda annemi öldürmem gerektiğine dair işaret almıştım. Ben de öldürdüm" dedi. 'Uyuşturucu kullanmak' ve 'adam yaralamak' suçlarından sabıkası bulunan, bir süre önce de cezaevinden çıkan Sevinç, sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine konuldu.



Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, hakkında ‘yakın akrabayı öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Aykut Sevinç’in yargılanmasına başlandı. Duruşmada annesini neden öldürdüğünü hatırladığını öne süren Sevinç, "Ben annem ile birlikte yaşıyordum. O gün evimize genç bir kadın geldi. O sırada arkadaşım Ufuk ile oturuyorduk, annem de evdeydi. Kadın, bizimle sohbet etti. Bu sırada anlayamadığım bir şeylerle uğraştı. Büyü yaptığını zannediyorum. Daha sonra kadın da Ufuk da gitti. O akşam ne yaptığımı bilemez bir haldeydim. Gece yarısı da annemi öldürdüm. Çok pişmanım; ama annemi neden öldürdüğümü hatırlamıyorum" diye konuştu.



Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanık Aykut Sevinç’i, akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi ile 4'üncü İhtisas Dairesi’ne sevk etti. Duruşma, ertelendi.