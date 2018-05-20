Annesini boğarak öldüren şüpheli tutuklandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, annesi Aytekin M.'yi (62) evinde telefon kablosuyla boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Tekin M. (38), tutuklanarak cezaevine konuldu

İstanbul'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Tekin M., dün Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, annesi Aytekin M.'yi, boğazına telefon kablosu dolanmış vaziyette ölü bulduğunu söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri, Aytekin M.'un yalnız yaşadığı Zekibey Mahallesi, Değirmenler Sokak, No 17’deki evine gitti. Kapıyı açıp içeri giren ekipler, Aytekin M.'un cesediyle karşılaştı. Gözaltına alınan Tekin M., sorgusunda cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Tartışma sırasında cinnet getirdiğini öne süren Tekin M.'nin telefon kablosuyla annesini boğarak öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Buhraniye Cezaevi'ne gönderildi.

Aytekin M.'nin cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailenin belirleyeceği yerde toprağa verilecek.