Annesini öldürdü, 'rüyamda talimat aldım' dedi

Bursa'da 24 yaşındaki genç, annesini boğarak öldürdü. Genç ifadesinde, annesini öldürmesi gerektiği yönündeki talimatı rüyasında gördüğünü söyledi.



Vahşi olay Bursa'nın Osmangazi İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Kuruçeşme Mahallesi'nde yaşayan ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen 24 yaşındaki Aykut Sevinç ile annesi 55 yaşındaki Nevin Sevinç arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası Aykut Sevinç, annesini yastıkla boğarak öldürdü.



Sevinç daha sonra da dışarıya çıktı ve 'annemi öldürdüm' diyerek bağırmaya başladı. Bunun üzerine evin yakınından geçen polis ekipleri Sevinç'e müdahale etti. Sevinç'i gözaltına alan polis ekipleri, eve giderek kontrol etti. Polis ekipleri evde ise anne Nevin Sevinç'in cesedi ile karşılaştı. Anne Sevinç'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp'a gönderildi.



Rüyamda gördüm

Daha sonra polis Aykut Sevinç'i sorgulamaya başladı. Alınan bilgiye göre Sevinç ifadesinde annesinin kız arkadaşı ile olan ilişkisini onaylamadığını bu yüzden de annesiyle tartıştıklarını söyledi. Rüyasında annesini öldürmesi konusunda işaret aldığını da söyleyen Sevinç, bu yüzden annesini öldürdüğünü anlattı.Sevinç'in uyuşturucu kullanmaktan ve adam yaralamaktan sabıkası bulunduğu öğrenildi. Sevinç'in ağabeyinin 10 yıl önce intihar ettiği, babasının da bir süre önce öldüğü öğrenildi. Aynı zamanda Sevinç'in yakın zamanda cezaevinden çıktığı da gelen bilgiler arasında.