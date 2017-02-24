Annesinin kendisini terk ettiğini sanıyordu, olay cinayet çıktı!

Annesinin kendisini terk ettiğini sanıyordu, olay cinayet çıktı!

Ailenin 3 yaşındayken öldürme kararı aldığı ancak son anda bundan vazgeçtiği genç kız, yıllardır kayıp olduğu söylenen annesinin bulunması için başvuru yapınca cinayet aydınlatıldı.


Konya'da 14 yıl önce ablası ve yeğenleri tarafından  kemerle boğularak öldürüldüğü belirlenen kadının 16 yaşındaki kızının zorlu yaşam  mücadelesi duygulandırıyor.

Öldürüldükten sonra kimliği tespit edilemediği için kimsesizler  mezarlığına defnedilen Ümmü Şimşek'in katil zanlılarının yakalanması ile bir dram  ortaya çıktı.

Annesinin ardından kendisi de henüz 3 yaşındayken öldürülmek istenen  ancak bundan son anda vazgeçilen 17 yaşındaki Aleyna Gökçe, gazetecilere  yaşadıklarını anlattı.

Annesi ile ilgili pek bir şey bilmediğini ve hatırlamadığını belirten  Gökçe, babası da cezaevinde bulunduğu için 3 yaşından beri nine ve dedesinin  yanında büyüdüğünü dile getirdi.

Annesinin fotoğrafını ilk kez 14 yaşında gördüğünü aktaran Gökçe, "Çok  duygulandım. İki gün boyunca odadan çıkamadım. Elimde anneme ait tek bir  fotoğraf var." diye konuştu.
 

Komşusu teyzesiymiş


Kısa süre önce tüm cesaretini toplayıp, annesinin bulunması için  ilgili yerlere başvurduğunu vurgulayan Gökçe, şunları kaydetti:

"Hep 'Annen seni terk etti' denildiği için ondan hesap sormak istedim.  Kayıp başvurusunda bulunduktan sonra annemin akrabalarımız tarafından öldürüldüğü  ortaya çıkınca inanmak istemedim. Şimdi en azından annemin beni terk etmediğini  ispatladım, sevindim. Annemin kız kardeşi ve iki yeğeni tutuklandı. Yıllarca  teyzelerimden biriyle komşuymuşuz ama teyzem olduğunu bilmiyordum. Beş ay  öncesine kadar hiçbir akrabamı tanımıyordum. Hep benden uzak durdular. Yıllarca  beni terk ettiği için anneme kızdım, üzüldüm. Adaletin yerini bulmasını  istiyorum."


Olayı gazete haberleri çözdü


Ümmü Şimşek'in, kaybolduğu belirtilen yılda eşi Hasan Şimşek'in 'adam öldürme' suçundan cezaevinde olduğunu, o dönemde 3 yaşındaki kızının ise eşinin babasının yanında büyüdüğünü belirledi. Polis Şimşek'in ailesi ve yakınlarıyla görüştü, ancak aile fertlerinin bazılarının çelişkili ifadeler vermesinden şüphelendi.

Araştırmasını derinleştiren özel ekip, 2003 yılına ait yerel ve ulusal gazetelerin arşivlerini İl Halk Kütüphanesi'nden tek tek inceledi.

Ümmü Şimşek cinayetine ilişkin, Şimşek'in ablaları R.Ş.(55) ile H.Ş. (41), ağabeyi Z.Ş. (49), yeğenleri  İ.Ş. (37) ile T.Ş. (34) gözaltına alınmış, dün adliyeye sevk edilen zanlılardan  R.Ş, İ.Ş. ve T.Ş, tutuklanırken, Z.Ş ve H.Ş. tutuksuz yargılanmak üzere serbest  bırakılmıştı.
Etiketler; #konya #cinayet #ölüm
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