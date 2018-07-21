Antalya Belediye Otobüs Reklamları Ve Fiyatları

Hareket ivmesi üzerine yoğunlaşan çağımızın görselliği sayesinde sabit görsellerin gücü azaltırken doğru orantılı bir şekilde de hareketli görsellerin gücünü ise arttırmaktadır

Hareket ivmesi üzerine yoğunlaşan çağımızın görselliği sayesinde sabit görsellerin gücü azaltırken doğru orantılı bir şekilde de hareketli görsellerin gücünü ise arttırmaktadır. Tam da bu noktada Antalya belediye otobüs reklamları, reklam veren markalara, tüketicisine ulaştırmak istediği reklam mesajlarını, açık hava reklamcılığının gücü sayesinde hedef kitlelere ulaşabilmesi avantajını sağlamaktadır. Otobüs reklamları konusunda ise Antalya otobüs reklamları fiyatları da uygulanacak malzemeye, geçerlilik süresine, otobüsün boyutuna, giydirelecek otobüs sayısına ve anlaşılan ajans ile baskı firmasına göre farklılık göstermektedir.

Antalya Otobüs Reklamları Mecra Detayları,

Otobüsler, güzergah uzunluğuna bağlı olarak ortalama günde yedi ile on beş arası sefer yapar ve yine günlük ortalama dört yüz ile dört yüz elli kilometre arası yol kat eder. Günlük ortalama beş yüz yolcu taşıyan otobüsler, otobüs reklamları ile tüm Türkiye'de geniş bir lokasyon ağında uygulama imkanı sunmaktadır. Otobüs reklamlarında otobüsler, tam kaplama yani tamamı şeklinde veya parçalı kaplama yani kısmen kaplamalı şeklinde giydirilebilirler.

Otobüs üzerine yapılacak giydirme ile yalnızca markaların tüketicilerine iletecekleri mesajları ulaşsın diye yapılmamakla birlikte bu amaca ilaveten uygulanan tasarımda aynı zamanda satar. Otobüs giydirme ile yapılan reklamlarla, otobüslerin daimi olarak trafikte olması göz önünde bulundurularak sürekli olarak hareket halinde ve gezen bir reklam otobüsünüz olacak demektir. Bunun yanı sıra, marka bilinirliğini arttırmak adına kullanılabilecek olan reklam çalışmalarında kullanılan baskı çeşidi de büyük bir öneme sahiptir. Otobüs giydirme işlemi için baskı aşamaları tamamlanan ve temizlenen otobüse, tasarım montajının yapılması ile otobüs trafiğe çıkarak reklamlarınız da ve tüketicisine ulaşmasını hedeflediğiniz mesajınız başarı ile tüketicisi ile buluşmaya hazır olacaktır.

Otobüs Giyidirmesinin Korunması Adına Dikkat Edilmesi Gerekenler,