Antalya'da bir ev 4 cenaze!

Antalya'da bir baba, eşini ve çocuklarını öldürdükten sonra intihar etti

Antalya'dan tüyleri diken diken eden bir haber geldi. Bir kişi, eşini tüfekli, çocuklarını da zehirleyerek öldürüp, intihar etti

Olay Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 60 yaşındaki Muammer Gün, 37 yaşındaki Rus eşi Anna Gün'ü pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Gün, daha sonra da 15 yaşındaki Viktor ile 13 yaşındaki Leyla isimli çocuklarını zehirledi. Gün son olarak da pompalı tüfekle intihar etti.Alınan bilgiye göre Gün, gece yarısı iki çocuğuna içine tarım ilacı koyduğu şekerlemeleri yedirdi. Gün daha sonra da İngilizce öğretmenliği yapan eşinin göğsüne pompalı tüfeği dayadı ve tetiği çekti.Olay Gün'ün saban saat 10.00'da polisi aramasıyla ortaya çıktı. Polisi arayan Gün, çocuklarını zehirlediğini ve eşini öldürdüğünü söyledi. Gün polise intihar edeceğini de anlattı. Polise telefonda ev adresini de veren Gün, daha sonra da eşi ve çocuklarının adını bir kağıda yazdı. Kağıda eşinin ailesi ile ilgili bilgileri de ekleyen Gün son olarak da, 'Biz bunların değerini bilemedik' notunu ekledi.Gün daha sonra da pompalı tüfeği çenesine dayayarak intihar etti.İhbar telefonundan sonra polis hemen yola çıktı. Gün'ün evine gelen polis, ailenin cesetleriyle karşılaştı. Polis facianın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.