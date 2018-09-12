Antalya'da deprem oldu!

Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Antalya'da deprem oldu!
12 Eylül 2018 Çarşamba 09:52

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Kumluca ilçesinin 65.45 kilometre açığında saat 09.21'de, 40.19 kilometre derinlikte kaydedilen deprem Antalya'nın bütün ilçelerinde Burdur ve Isparta'da da hissedildi.

Antalya'da dün sabaha karşı da Döşemealtı ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, bu deprem de Antalya'nın tamamında ve Burdur ile Isparta'nın bazı ilçelerinde hissedilmişti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #deprem #antalya deprem
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