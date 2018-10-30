Antalya'da eğitim uçağı düştü!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve yardımcısı hayatını kaybetti

Antalya'da eğitim uçağı düştü!
30 Ekim 2018 Salı 16:30

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tek motorlu eğitim uçağı düştü. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, olayda pilot ve yardımcı pilotun yaşamını yitirdiğini söyledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Karaöz mevkiinde saat 15.30 sıralarında tek motorlu Cessna 152 tipi TC KIM tescilli eğitim uçağı, toprak araziye düştü. Uçağın düştüğü ihbarı üzerine bölgeye, jandarmanın yanı sıra çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, olayda pilot ve yanındaki yardımcı pilotun yaşamını yitirdiğini belirtti.

Kaymakam Yiğit, uçağın düşme nedeninin yapılacak incelemenin ardından belirleneceğini söyledi.  Kimliği henüz açıklanmayan pilot ve beraberindeki kişinin cansız bedenleri, uçak enkazından çıkarıldı.

TC KIM uçağı, 5 Ekim 2017'de Çorlu'da, 28 Eylül 2018'de de Aydın'ın Kulu ilçesi yakınlarında tarlaya mecburu iniş yapmıştı. Aynı uçak daha geçen yaz da İzmir Alaçatı yakınlarında habercileri taşıyan otomobile alçak uçuş sırasında çarpmış, aracın ön camı hasarlanmıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #uçak düştü #manavgat #antalya
Önceki Haber
42. kattan atladı hayatta kaldı!
Sonraki Haber
Antalya'da eğitim uçağı düştü!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.