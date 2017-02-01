Antalya'da feci kaza: 2 genç hayatını kaybetti

Antalya'da meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı

Kaza, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 20 yaşındaki Ömer Dereli'nin kontrolünde olan araç, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Aracın sol ön lastığı refüje çarptı ve devrilerek savruldu. Otomobil daha sonra da 70 metre sürüklendi. Araç, orta refüjde bulunan ağaca çarparak durdu. Kazaya karışan araç hurdaya dönerken, araçta bulunan 4 kişi ise sıkıştı.





Kazayı görenler olayı hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası 20 yaşındaki Ömer Dereli ve aynı yaşdaki Devrim Sincar'ın cesetleri araçtan çıkartıldı. Aynı araçta bulunan 20 yaşındaki Elif Taçyıldızlı ile 18 yaşındaki İpek Yaylagülü ise yaralı olarak kurtuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.







Yaralılardan Yaylagülü'nün durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.