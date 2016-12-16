Antalya'da FETÖ'den tutuklanan kişi sayısı...

Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında toplam 3 bin 477 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 1181 kişi ise tutuklandı

Antalya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan soruşturmaların devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda bugüne kadan 3 bin 477 kişi hakkında addi işlem yapıldığa kaydedilen açıklamada 1181 kişinin tutuklandığı, 86 kişinin halen gözaltında olduğu, 537 kişinin ise firarda bulunduğu belirtilerek şöyle denildi:



"999'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 1538 kişi serbest bırakıldı. 539 kamu görevlisi açığa alınırken, 1496 kişinin ise ihraç/iş akdi feshedildi, 21 kişi emekliliğe sevk edilirken, 252 kamu görevlisi göreve iade edildi. Toplam adli işlem sayısı 3 bin 477, idari işlem sayısı ise 2 bin 310'dur."

