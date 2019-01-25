Antalya'da hortum: 2 ölü, 10 yaralı

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen hortum nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 1 üniversite öğrencisi derede kayboldu ve 10 kişi de yaralandı.

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen hortum 2 kişinin öldüğü, 1 üniversite öğrencisinin derede kaybolduğu, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Bölgede etkili olan yağış ve hortum, seralar, tarım arazileri, araçlar ile bazı binalara zarar verdi.

Hortum nedeniyle 10 kişi yaralandı. Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 13 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi. Hortum nedeniyle yaralanan ve hayati tehlikesi bulunduğu bildirilen 40 yaşındaki ASAT görevlisi Bayram Demir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'da geçen haftadan beri devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle devletin tüm birimlerinin teyakkuzda olduğunu belirten Antalya Valisi Münir Karaloğlu yaptığı açıklamada, "1 ölü, 11 yaralımız var, birinin durumu ciddi. Bir kız çocuğumuz Kemer'de Kuzderesi'nde kayboldu, arama çalışmalarımız sürüyor. Kızımız annesiyle arabadaymış. Aracı hortum dereye atıyor. Annesi kurtuluyor, üniversite öğrencisi 20 yaşlarında kızımız kayıp, arama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Şiddetli yağışın etkilediği Antalya merkezi ve özellikle Kumluca, Finike, Kemer ilçelerinde ilkyardım ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Karaloğlu, Kemer Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret ederek, sahadaki çalışmaları denetledi.

Buse aranıyor

Kemer'de dün hortumun Ağva Deresi'ne savurduğu otomobildeki Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Dün Antalya'da etkili olan fırtınada, Kemer ilçesi Ağva Deresi'ne düşen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları dün gece havanın kararması nedeniyle durdurulmuştu. Çalışmalar bugün sabah saat 08.30 itibariyle yeniden başladı. Arama çalışmalarına Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma Su Altı Timi ekipleri katıldı. Dalgıçlar hem su altında hem de yüzeyde arama yaparken, jandarma da arama köpekleriyle ormanlık alanda arama yapıyor. Arama kurtarma çalışmalarını Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na atanan Tuğgeneral Tekin Aktemur de takip ediyor.

Sahilde dev dalgalar

Kuvvetli fırtınanın etkili olduğu Antalya'da tabelalar uçtu, ağaçlar ile direkler devrildi, Kumluca ve Finike ilçelerinde oluşan hortum nedeniyle de seralar zarar gördü.

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Şehir merkezinde saatteki hızı 92 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle çok sayıda tabela uçtu, küçük ağaçlar ve direkler devrildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ağaçların ve direklerin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde ise dev dalgalar oluştu.

Boğaçay Deresi'nin taşması sonucu Batı Çevre Yolu'ndaki portakal ve nar bahçelerinde ise su birikintileri meydana geldi.

Antalya-Muğla kara yolu trafiğe kapandı

Antalya'da etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, heyelan sonrası Antalya-Muğla kara yolu trafiğe kapandı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan, öğlen etkisini arttıran yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Döşemelatı ilçesi Termessos Kavşağı yakınlarında heyelan meydana geldi. Yola düşen kayalar nedeniyle Antalya-Korkuteli kara yolu trafiğe kapandı. Termessos Kavşağı'nda yolu kapatan Antalya Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri Burdur istikametine yönlendirdi. Kara yolunun açılması için çalışma başlatıldı.

Konyaalatı ilçesi Altınkum Mahallesi'ndeki özel bir kreşin çatı kaplaması yola uçtu. Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. Gerekli güvenlik önlemlerinin ardından kreşteki çocuklar ailelerine teslim edildi.

Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğünce, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur için saatteki hızı yer yer 100 kilometreye kadar ulaşması beklenen fırtına uyarısında bulunuldu.

Antalya'da sabah saatlerinde başlayan kuvvetli fırtınanın akşam saatlerinde, Isparta ve Burdur'da ise yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor. Muğla'da ise fırtınanın yarın öğle saatlerinde tekrar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Son 24 saatte Kemer ilçesi Ovacık Mahallesi'nde metrekareye 212 kilogram, Döşemealtı ilçesi Dağbeli mevkisinde 143 kilogram, Korkuteli ilçesi Bük Ormanı'nda ise 148 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.