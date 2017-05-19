Antalya'da korkutan görüntü

Manavgat'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur sonrası Kumköy mevkiinde denizde peş peşe 4 hortum oluştu. Saat 08.00 sıralarında kıyıya yakın yerde oluşan hortumu görenler kısa süreli korku yaşadı. Bu sırada sahilde gezenler, deniz üzerinde kıyıya doğru ilerleyen hortumları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Hortumlar karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.
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