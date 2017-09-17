Antalya'da tur midibüsü uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 27 yaralı

Antalya'dan Adrasan'a giden 07 LTK 61 plakalı tur midibüsü, Adrasan Çavuşköyü Tekke Deresi mevkisinde yaklaşık 25 metrelik uçuruma yuvarlandı.Kaynak: AA
Kaza yerine 112 Acil Servis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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