Antalya'da vahşet: Bir aile yok oldu

Antalya'dan tüyleri diken diken eden bir haber geldi. Bir kişi, eşini tüfekli, çocuklarını da zehirleyerek öldürüp, intihar etti

Antalya'nın Aksu İlçesi'nde 60 yaşındaki Muammer Gül, Rus asıllı eşi 37 yaşındaki Anna Gül'ü pompalı tüfekle, 13 ve 15 yaşındaki biri kız 2 çocuğunu zehirleyerek öldürdü, ardından tüfekle intihar etti.Antalya'da cinnet getiren adam, eşini pompalı tüfekle, 2 çocuğunu da zehirleyerek öldürdü, daha sonra karısını öldürdüğü tüfekle intihar etti. Olay bugün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’nın merkez Aksu ilçesi Dumanlar Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki Muammer Gül, Rus uyruklu eşi Anna Gül’ü (37) pompalı tüfekle, 13 ve 15 yaşlarındaki biri kız 2 çocuğunu zehirleyerek öldürdü. Muammer Gül, daha sonra tüfekle intihar etti.