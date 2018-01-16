Antalya'da 'Yünden Masallar' sergisi

ANTALYA Migros AVM, 'Yünden Masallar' adlı sergiye ev sahipliği yapıyor

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Derya Tecimer kreatörlüğünde 30 öğrencinin desteğiyle oluşturulan uygulamanın ilk sergisi, Antalya Migros AVM'de açıldı. Serginin konseptini oluşturan SPR Prodüksiyon kurucusu Yasemin Akar, yünle farklı eşyaları giydirme sanatının, 2004 yılında Hollanda'da ortaya çıkan 'Yün Bombası: Yarn bombing' denilen sokak sanatıyla ortaya çıktığını belirtti. 'Yarn bombing' yerine 'Yünden Masallar' adının belirlendiğini anlatan Akar, "Yarn bombing tüm objelerin yünden motiflerle kaplandığı, grafiti sanatının bir türü olarak biliniyor. Ağaçlar, direkler, banklar, koltuklar, bisikletler, arabalar, kısacası evdeki ve sokaktaki birçok şey yün motiflerle kaplanıyor. Biz de burada bir otomobili, bisikleti, koltuk ve sandalyeleri yünle kapladık. AVM'nin dışında ise palmiye ağaçlarına yün motifler giydirdik. Görenler ilgiyle izliyor. Özellikle yünle uğraşan kadınlar uzun uzun örgüleri inceliyor" dedi.



Akar, 16 Ocak- 4 Şubat tarihleri arasında görülebilecek etkinliğin, daha sonra İstanbul'a taşınacağını kaydetti. Anadolu yakası ve Avrupa yakası olmak üzere iki farklı sergi alanı hazırlanacağını anlatan Akar, "Amacımız her biri el emeği olarak tasarlanan motiflerin birleşmesi ve renklerin uyumlu birlikteliğiyle adeta görsel bir sanata dönüşen bu sergiyi Antalyalılara gösterebilmek" diye konuştu.

Kaynak: