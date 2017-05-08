Antalya Emniyet Müdürü: Alkol yasağı yok düzenlemesi var!

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün, 'Antalya'da Çevreyi Rahatsız Edecek Şekilde ve Açıkta Alkol İçilmesi Valilik Kararı ile Yasaklandı' başlığı ile yayımladığı duyurunun ardından kentte başlayan tartışmalara İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya açıklık getirdi. Uzunkaya, kentte alkol yasağı olmadığını söyleyerek, sadece alkol kullanımı ile ilgili düzenleme olduğunu ve bunun da devam edeceğini söyledi

Trafik Haftası nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, gündemde bir süredir yerini koruyan ve kamuoyunda 'alkol yasağı' olarak algılanan konunun çarpıtıldığını söyledi. Yasalarda alkolün nerede ve nasıl tüketileceğinin açıkça belirtildiğini söyleyen Celal Uzunkaya, şöyle konuştu:



"Her gün onlarca insan nara atıp, çevreyi rahatsız ediyor. Mahallesine girerken, çıkarken çocukları küfürlerden etkilenmesin diye gözlerini, kulaklarını elleriyle kapatan aileler var. Bunu şikayet konusu eden yüzlerce insan örneği, kaydı var. Ayrıca ilimizin 2017 yılında turizmde çok büyük beklentileri var. Çok olumlu bir süreç var. Bu süreç içerisinde vatandaşlarımız başta olmak üzere, gelecek olan turistlerin rahatsız edilmemesini sağlamak adına, bir nevi hatırlatma sadedinde, bir valilik kararı aldık ve bu kararı kamuoyu ile paylaştık."



Var olanın, eskilerin tabiri ile 'malumun ilanı' bir düzenlemeyi hayata geçirdiklerini aktaran Celal Uzunkaya, “İnsanlar en çok hatayı, en iyi bildiğini sandığı işlerde yapar. Dünyanın hiçbir ülkesinde, Asya'sında, Avrupa'sında eline alkol şisesini ya da bardağını alıp sokaklarda nara atan, parklarda, bahçelerde çevreyi rahatsız eden insanlara müsaade edilemez. Bunlara da hiçbir devlet kurumu, kuruluşu, otoritesi izin vermez. Normalinde böyle bir şey beklemek, düşünmek bile abes. Öyle bir algı yaratıldı ki sanki turizmi baltalayacak bir karar. Sanki turistler ülkelerinde alkol yasakları var, alkol alamıyor, Antalya'ya alkol içmeye geliyorlar. Duymuşlar ki Antalya'da alkol yasaklanmış ve Antalya'ya gelmeme kararı alıyorlar. Adamlar buraya alkol için geliyormuş. Halbuki biliyoruz ki ülkemize geliş nedenleri doğa ve tarihi yerlerimizi görmek ve yaşamak. Alkol kullanımı olan yerlerle ilgili en küçük bir kısıtlamamız yok. Buralarda en küçük bir kısıtlama olmadığı gibi kısıtlamayı düşünme gibi bir durum da yok. Tüketimiyle ilgili bir sınırlama da yok. İsteyen bir şişe içer, isteyen bir duble içer" diye konuştu.



'SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ'



'MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ'

Yasakla ilgili de bilgi veren Celal Uzunkaya, şöyle konuştu:"Kişi ben alkolümü de alırım, arabayı da sürerim diyemez. Böyle bir özgürlük yok. Alkol alıp araba kullanmak ne kadar saçma ise, alkol alıp çevreyi rahatsız etmek de o kadar saçma. Bununla ilgili düzenlemeleri, yasal müeyyideleri hatırlatmayı birtakım olumsuzlukların kaynağı göstermek de o kadar saçma ve art niyetlidir. Bu işi Antalya turizmi için, Antalya ekonomisi için bir hassasiyet vurgusu gibi kullanan bazı çevreler esasında Antalya'ya kötülük yapıyor. Yani bilerek veya bilmeyerek yapıyorlar. Çünkü, hiçbir şekilde bu düzenleme, ne turizmi, ne iç turizmi, ne bu kentte yaşayan yüzbinlerce insanı rahatsız etme adına değil, bilakis o insanların huzuru, güvenliğini tesis etme adına alınmış bir karar ve bu kararı uyguluyoruz. Sonuna kadar da arkasındayız."Yasağın çıktığı tarihten itibaren cezaların yazılmaya başladığını da hatırlatan Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, konuşmasını şöyle tamamladı:"Hatta o yasağın çıktığı günün akşamında cezalar yazıldı. Bununla ilgili birtakım tepki amaçlı organize olan birileri valilik kararını sırf protesto etme adına bu işleri yapan, sosyal medya üzeriden toparlanıp çağrı yapıp, sözde yiğitlik yapmaya çalışan ve içinde birtakım sorumluluğu olan insanların da bulunduğu gruptakilerin hepsine kabahatler kanunundan işlem yapıldı. Önümüzdeki süreçte de hiçbir müsamaha göstermeyeceğiz. Bir ilin güvenliğinden sorumlu olanlar, ilin huzursuzluğunu değil, huzurunu arzu ederler, güvensizliğini değil, güvenliğini öncelerler. İlin derken bunun içerisinde yerlisi, yabancısı hepsi var. Biz kentimizde yaşayan vatandaşların huzur içerisinde evinden işine, işinden evine gidebileceği, meydanları, alanları kullanırken rahatlıkla dolaşabileceği, hangi yerden hangi sarhoşun gelip kendisine saldıracağı endişesini taşımayacağı, gece yarıları nara atarak hasta yataklarındaki çocukların, yaşlıların rahatsız edilmeyeceği bir kenti oluşturma adına bu düzenlemeleri yapıyoruz ve sonuna kadar da takipçisi olacağız."