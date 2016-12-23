Antalya, Ereğli, Samsun, Tokat, Kayseri... Türkiye'nin dört bir yanında şehit acısı

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında şehit olan askerler tek tek toprağa veriliyor

Türkiye'nin dört bir yanında bugün şehitlere veda vardı. Fırat Kalkanı harekatında IŞİD'li teröristlerin saldırısı ile şehit olan askerler memleketlerinde son yolculuğuna uğurlandı.



BAŞIMIZ DİK, GURURLUYUZ



Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab'ta şehit düşen uzman çavuş 26 yaşındaki Ali Yılmaz için Antalya'da askeri tören düzenlendi. Şehidin annesi Aynur Aygün, "Ben sana bu rütbeyi sağlayamazdım, başımız dik, gururluyuz" dedi.



Fırat Kalkanı Harekatı'nda önceki gün El Bab bölgesinde şehit düşen 16 askerden biri olan uzman çavuş Ali Yılmaz için Antalya'nın Kepez ilçesindeki Hacı Ali Uyaroğlu Camisi'nde tören düzenlendi. Mersin'de oturan babasının gelemediği törene şehidin annesi Aynur Aygün, kız kardeşi Aycan Aygün, üvey babası Mithat Aygün, şehidin nişanlısı Emine Zengin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Ak Parti milletvekilleri Reşat Petek, Bayram Özçelik, İbrahim Aydın, Sena Nur Çelik, Gökcen Özdoğan Enç, CHP milletvekilleri Deniz Baykal, Niyazi Nefi Kara, Mustafa Akaydın, Garnizon Komutanı Albay Tahir Savran, Büyükşehir Belediye Başkanı vekili Mesut Kocagöz, Antalya protokolünün diğer üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.



Cenaze töreninde metin görünmeye çalışan şehit annesi Aynur Aygün, "Şerefli bir evlat verdim. Başımız dik, gururluyuz. O benim kalbimde. Ben sana bu rütbeyi sağlayamazdım. Kardeşlerine hakkını helal et" dedi.



Şehidin nişanlısı Emine Zengin ise uzman çavuş Ali Yılmaz'ın tabutu başındaki fotoğrafına sarılarak ağıt yaktı. Emine Zengin, "Alim ben sana doyamadım. Alim beni alacaktı, ben onu değil. Nikahımıza çok az kaldı" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin yakınları, tabut başındaki fotoğraflarını öperek duygulandı.



Cuma namazının ardından Antalya Müftüsü Osman Artan'ın kıldırdığı cenaze namazında anne Aynur Aygün de saf tuttu. Camideki törenin ardından şehidin tabutu askeri törenle cenaze aracına konuldu.



Şehit annesi Aynur Aygün, oğlunu asker selamıyla uğurladı. Törene katılan vatandaşlar Türk bayrağı açarak 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' slogan atarak cenaze aracına bir süre eşlik etti. Şehidin cenazesi, Uncalı Şehitliği'nde toprağa verildi.



Şehit uzman çavuş Ali Yılmaz, şubat ayında nişanlandığı Emine Zengin ile 19 Mayıs 2017 için nikah tarihi almıştı.





Şehit uzman çavuş Burak Boz'u, Ereğli'de 10 bin kişi son yolculuğuna uğurlandı



Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab bölgesinde DEAŞ teröristleri ile girilen çatışmada şehit olan 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Burak Boz'un cenazesi, memleketi Konya'nın Ereğli İlçesi'nde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.



Fırat Kalkanı Operasyonu'nda 1'inci Kayseri Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli bekar Piyade Uzman Çavuş Burak Boz şehit düştü. 7 yıllık Uzman Çavuş Boz'un cenazesi gece yarısı memleketi Konya'nın Ereğli İlçesi'ne getirilerek morga kondu. Şehit Uzman Çavuş Boz'un cenazesi bugün morgdan alınıp, helallik alınmak için baba evine getirildi.



AĞABEYİNİN ÜNİFORMASINI GİYDİ



Şehit Boz'un, kardeşi Melike Boz, ağabeyinin askeri üniformasını giyerek, cenazeyi karşıladı. Güçlükle ayakta duran Melike Boz'a, yakınları ve kadın polisler yardımcı oldu. Şehit Boz'un, bir kadın yakınının Boz'un damatlıklarını taşıması dikkat çekti.



ŞEHİT BABASI, ''YAVRUM KUZUM'' DİYEREK UZMAN ÇAVUŞA SARILDI



Güçlükle ayakta durabilen ve gözyaşlarına hakim olamayan şehit babası emekli Özkan Boz, herkesten oğlu için helallik istedi. Ardından oğlunun cenazesi tören alanına gitmek için uğurlandığı sırada kendisine yardımcı olan genç bir uzman çavuşa ''Yavrum kuzum'' diyerek boynuna sarılıp öptü. Şehit babası Boz'un uzun süre gözyaşları içinde uzman çavuşa bakması ise yürekleri dağladı.



ACILI ANNE: BUGÜN SENİN DÜĞÜN GÜNÜN



Şehit Uzman Çavuş Boz'un cenazesi dini ve askeri törenin yapılacağı Ula Camii önüne getirildi. Burada oğlunun cenazesinin başına gelen annesi Gülhan Boz, tabuta sarılıp ağlayarak, ''Seninle gurur duyuyorum oğlum. Kanın yerde kalmayacak, aslan gibi kardeşin var. Bugün senin düğün günün annem. Sen, vatanını bayrağını, ailenden çok sevdin anneciğim. Her zaman onları sevdin. Benim keskin nişancıma kahpece yaklaşmışlar, yoksa o hakkından gelirdi. Kahpece yaklaşmışlar kuzuma. Karşı karşıya gelmemişler ki, kahpece içine girmişler'' dedi.



Erkek kardeşi Ahmet Boz da, ''Senin kanın yerde kalmayacak ağabey. Sen rahat uyu ağabey'' diye göz yaşı döktü.



''EL BAB SANA MEZAR OLDU''



Kardeşinin askeri üniformasını giyen Melike Boz ise, ''Sen gururumuzsun şehidim. Hakkım sana bin kere helal olsun şehidim. Hakkını helal et ağabey. El Bab'ı alacağız diyordun, ağabey. El Bab'ı alamadan geldim ağabeyim. El Bab sana mezar oldu ağabeyim'' diye ağladı.



Bu sırada baygınlık geçiren anne Gülhan Boz'a, hazır bekleyen sağlık görevlileri müdahale edip, tabutun başından uzaklaştırdı.



OĞLUNUN DAMATLIK ELBİSESİNİ KOKLADI



Şehit oğlunun tabutunun başında bekleyen baba Özkan Boz da, tabutun üzerine konan oğlunun damatlık elbisesini uzun süre kokladı. Daha sonra herkesten helallik isteyen baba Boz, ''Bütün Türk milletine ve silah arkadaşlarına baş sağlığı diliyorum. Vatan sağ olsun'' dedi. Ardından törene katılan rütbeli askerlere sarıldı.



Törene katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, anne Gülhan Boz'a baş sağlığı diledi. Gülhan Boz, Bakan Elvan'a, ''Oğlumun kanı yerde kalmasın. El Bab için gitti. O El Bab'ı alın'' dedi. Bakan Elvan da, gereken ne ise yapılacağını söyledi.



Şehit Boz'un, silah arkadaşları da onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.



Törene Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, şehidin ailesi, yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.



Şehit Boz'un cenazesi dini ve askeri törenin ardından Meydanbaşı Mezarlığı'na defnedildi.



Şehit Uzman Çavuş Boz'un, vatani görevini tamamladıktan sonra uzman çavuşluk sınavlarına girip kazandığı ve askerden önce de kasaplık yaptığı öğrenildi.





Samsun şehidini uğurladı



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de sürdürdüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen 16 askerden Uzman Çavuş Hasan Kavuz, memleketi Samsun'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.



Şehitlerden uzman çavuş 25 yaşındaki Hasan Kavuz için bugün memleketi Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Miletvekili Erhan Usta, Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, şehit babası Ertan ve annesi Safiye Kavuz ile ağabeyi Umut Kavuz, kardeşi Ayşe Kavuz, yakınları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yaklaşık 4 bin kişi katıldı.



Çarşamba İlçe Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit uzman çavuş Kavuz'un cenazesi Rıdvan Paşa Camii önündeki caddede hazırlanan tören alanına getirildi. Bakan Kılıç şehidin ailesine taziyede bulundu. Şehidin annesi Safiye Kavuz, kızı ile yan yana oturarak dua etti.



Bekar olan ve 1 Haziran 2016'da göreve başlayan şehit uzman çavuş Hasan Kavuz için cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Şehit uzman çavuş Hasan Kavuz'un cenazesi ardından Paşayazı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.





Şehit uzman çavuş Yalçın'ı, Erbaa'da 10 bin kişi uğurladı



Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı harekatında, El Bab'da DEAŞ’lı teröristlerce şehit edilen 16 askerden 24 yaşındaki piyade uzman çavuş Ali Sezai Yalçın'ın cenazesi, memleketi Tokat'ın Erbaa İlçesi'nde 10 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. 25 gün önce nişanlanan şehit Yalçın'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine bir yakını tarafından nişanda giydiği takım elbisesi konulması yürekleri dağladı.



Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın cenazesi dün gece havayolu ile önce Samsun'a, ardından ise karayolu ile Erbaa'ya getirilerek Devlet Hastanesi morguna konuldu. Türk Bayrağına sarılı cenaze Erbaa Belediyesi'nin cenaze aracı ile son kez helallik alınması için önce babası Mustafa Yalçın'ın Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan evinin önüne getirildi. Burada şehit Yalçın'ın yakınları gözyaşı döktü, dua edildi. Cenaze daha sonra yaklaşık 200 metre ileride bulunan annesi Asuman Şerbetçi'nin yaşadığı evinin önüne getirildi. Burada cenazeyi yaklaşık bin kişi karşıladı.



"NASIL GÜZEL BAKIYORSUN"



Cenazenin getirilişi sırasında anne Asuman Şerbetçi, şehidin nişanlısı Özge İslam ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ambulansın önünde bulunan oğlunun fotoğrafına bakarak gözyaşı döken anne Asuman Şerbetçi'nin, "O her zaman benim yanımdaydı. Beni nasıl bıraktın yavrum? Güle güle git. Nasıl güzel bakıyorsun" sözleri yürekleri dağladı. Burada alınan helalliğin ardından cenaze Büyük Camiye götürüldü.



ERBAALILAR CENAZEYE AKIN ETTİ



Cenazenin getirildiğini gören Erbaalılar ise camiye akın etti. Yaşlısı gencisi yaklaşık 10 bin kişi, cuma namazı öncesi cami çevresinde toplandı. Şehit Ali Sezai Yalçın'ın fotoğrafını taşıyan kalabalık, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Her Türk asker doğar', 'Ne mutlu Türküm diyene', 'Kahrolsun PKK', 'Vatan sana canım feda' diye sık sık slogan attı.



TABUTUNUN ÜZERİNE TAKIM ELBİSESİ KONULDU



Şehit uzman çavuş Ali Sezai Yalçın'ın cenazesi silah arkadaşları tarafından alınarak cami avlusunda bulunan musalla taşına götürüldü. Bu sırada, 25 gün önce İstanbul'da Özge İslam ile nişanlanan şehit Yalçın'ın Türk Bayrağına sarılı tabutunun üzerine bir yakını tarafından nişanda giydiği takım elbise konuldu.



Daha sonra baba Mustafa Yalçın, anne Asuman Şerbetçi, kardeşi Mert Yalçın, nişanlısı Özge İslam taziyeleri kabul etti. Anne Asuman Şerbetçi, oğlunun nişanlısı Özge İslam ile yan yana oturarak oğlunun fotoğrafını öptü. Cenazeye katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, acılı aileye başsağlığı diledi.



10 BİN KİŞİ KATILDI



Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına Bakan Veysel Eroğlu'nun yanı sıra, Tokat Valisi Cevdet Can, Ak Parti Tokat Milletvekilleri Zeyid Aslan, Coşkun Çakır, Yusuf Beyazıt, Celil Göçer, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Kara Kuvvetleri Eğitim Doktrin Komutanlıgı (EDOK) Okullar Komutanı Tuğgeneral Erdem Murat Tatlı, Tokat İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları, siyasi parti il temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile şehidin yakınları ile birlikte yaklaşık 10 bin kişi katıldı.



Tokat Müftü Yardımcısı Ünal Tan tarafından kılınan cenaze namazı sonrası, yakınları son kez tabuta sarıldı. Şehidin nişanlısı Özge İslam, tabutu son kez öptü. Cenaze daha sonra silah arkadaşları tarafından cenaze aracına taşınarak, ilçe mezarlığında toprağa verildi.





Kayserili şehit uzman çavuşlar gözyaşlarıyla uğurlandı



Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda, DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında şehit olan piyade uzman çavuşlar Mehmet Kökkaya ve Osman Çelik'in cenazeleri, memleketleri Kayseri'de düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehit Çelik’in ağabeyi Ozan Çelik asker selamı vererek, "Vatanımız sağ olsun" dedi.



Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan 16 askerden Piyade Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya ve Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik’in cenazeleri, dün Kayseri’ye getirildi. Şehitlerin cenazeleri bu sabah yakınları tarafından alınıp, helallik alınması için baba evlerine, ardından da cenaze töreni için Kalemkırdı Camii'ne getirildi.



Kalemkırdı Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Faruk Şengül, 2’nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Ercan Teke, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, şehit yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.



Cenaze namazı öncesi şehit Osman Çelik’in ağabeyi Ozan Çelik, kardeşinin tabutuna kapanarak gözyaşı döktü. Kardeşinin fotoğrafını da öpen Ağabey Çelik, ardından tabut başında asker selamı vererek, "Vatanımız sağ olsun" dedi.



Şehit Osman Çelik’in babası Ali Çelik de gözyaşı dökerken, üşümemesi için oturduğu sandalyede bacaklarına mont sarıldı. Şehidin yakınları da tabut başına gelerek gözyaşı döktü. Suriye'de şehit olan Uzman Çavuş Osman Çelik'in annesi Suriye Çelik de oğlunun asker parkasına sarılarak gözyaşı döktü.



Babası 5 ay önce vefat eden şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya'nın annesi Hayriye, eşi Zeliha, 2 yaşındaki kızı Elif ve 7 kardeşi de cenazede gözyaşı döktü.



Kılınan cenaze namazının ardından şehitlerin cenazeleri, Garnizon Hava şehitliğine top arabası ile götürüldü ve toprağa verildi.



Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kalemkırdı Camii avlusundaki çelengindeki adının yazdığı kağıt, bir kişi tarafından sökülerek atıldı.





Şehit Astsubay Furkan Yavaş için DNA testi yapılacak



Suriye'de Fırat Kalkanı harekatı sırasında EL Bab'da DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen 16 askerden İzmirli bordo bereli Astsubay Kıdemli Çavuş Furkan Yavaş'ın cenazesinin tam teşhis edilmesi amacıyla, babası Süleyman Sırrı Yavaş'tan DNA testi için kan örneği alındı.



Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 30 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Furkan Yavaş'ın acı haberini askeri yetkililer, çarşamba gece yarısı Gaziemir İlçesi'nde yaşayan ailesine bildirmek için gitti. Anne Zeynep Yavaş, askerleri karşısında görünce "Sakın öyle bir şey söylemeyin" sözleriyle feryat etti.



Şehit Furkan Yavaş'ın cenazesinin tam teşhis edilebilmesi için uzun yıllar özel harekatta polislik yapıp emekli olan babası Süleyman Sırrı Yavaş'tan DNA eşleşmesi için kan örneği alındı. Baba Yavaş dün akşam eşi ve bir polis ile birlikte hastaneye gidip DNA için kan örneği verdi. Babadan alınan kan örneği Gaziantep'e gönderildi ve burada DNA karşılaştırması ile kesin teşhis yapılacak.



Suriye sehidi Acar'a anne vedası: Güle güle meleğim, canım oğlum



Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nde teröristlerin saldırısında şehit olan 16 askerden Piyade Uzman Çavuş 23 yaşındaki Akın Acar'ı, annesi Hanife Acar, "Güle güle meleğim canım oğlum. Senin yeşil gözlerine doyamadım. Nasıl kurban ettiler seni" diye gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı.



Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Akın Acar, memleketi Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı. AKUT gönüllüsü de olan şehit Uzman Çavuş Akın'ın cenazesi sabah saatlerinde Devlet Hastanesi'nden alınarak Kazimiye Mahallesi'ndeki evine getirildi. Şehidi, evinde annesi Hanife Acar ile yakınları gözyaşları arasında karşıladı.



AKUT HEYETİ DE KATILDI



Evdeki duanın ve helallik alınmasından sonra şehit Uzman Çavuş Akın'ın cenazesi Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'ne getirildi. Buradaki törene Maliye Bakanı Naci Ağbal, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, 5'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Şenol Alparslan, CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Ak Parti Milletvekili Metin Akgün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan ile İzmir'den gelen AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Saydun Gökşin beraberinde 35 kişilik bir heyetle, şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı.



AKUT Başkanı Gökşin, "Şehit Acar AKUT gönüllüsü ve bizim bilgi iletişimimize bakıyordu. Uzun bir süre İzmir'de birlikte çalıştık. Daha sonar askerlik görevini yapmak için orduya katıldı. Maalesef şehit oldu, bizlerde Türkiye'nin bir çok yöresindeki AKUT ekibi ile cenazeye geldik" dedi.



TABUTA ÖRTÜLEN TÜRK BAYRAĞINI İSTEDİ



2 çocuk annesi Hanife Acar, musalla taşında şehit oğlunun tabutuna sarılarak, "Ben seni böyle mi görecektim? Meleğim canım. Güzel yavrum benim, yeşil gözlerine doyamadım ben. Sen bana nasıl bakıyorsun öyle, canım benim içim yanıyor. İçim sızlıyor. Güle güle meleğim canım oğlum. Senin yeşil gözlerine doyamadım. Nasıl kurban ettiler seni" diye gözyaşları döktü. Anne Acar, tabutun yanında bulunan komutana, "Oğlumun tabutundaki bu Türk bayrağını istiyorum. Oğlumun evinde Atatürk ve Türk bayrağı köşesi vardı. O çok severdi bayrağını ve Atatürk'" dedi. Komutan da, "Bu bayrağı size vereceğiz, merak etmeyin" dedi. Şehidin polis memuru babası Muzafer Acar'ın ise 4 yıl önce vefat ettiği belirtildi.





Suriye'de şehit olan Astsubay Ökkeş Karaca, Kahramanmaraş'a defnedildi



Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ saldırısında şehit olan Tankçı Astsubay Kıdemli Çavuş 25 yaşındaki Ökkeş Karaca, memleketi Kahramanmaraş'ta Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın da katıldığı törenin ardından toprağa verildi.



Şehit Astsubay Ökkeş Karaca'nın cenazesi ilk olarak merkez Onikişubat İlçesi'ne bağlı Kale Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Cenazenin eve gelmesiyle birlikte şehidin annesi Şerife Karaca ile kardeşleri gözyaşlarına boğuldu. Helallik alınıp dua edilmesinin ardından cenaze Mimar Sinan Camii'ne götürüldü.



Burada düzenlenen törene Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Malatya 2'nci Ordu Komutanlığı'ndan Tuğgeneral İbrahim Özbudun, askeri ve mülki erkan, şehidin ailesi ve yakınları ile binlerce kişi katıldı.



Törende 2012 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dahil olan ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yaparken Fırat Kalkanı operasyonuna katılan Ökkeş Karaca'nın üniformasını giyen kardeşi Ramazan ve yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta kapanıp ağıt yaktı. Babası bir süre önce vefat eden ve bekar olan olan şehit Astsubay Ökkeş Karaca, cenaze namazının kalınmasının ardından gözyaşları arasında mahalle mezarlığında defnedildi.