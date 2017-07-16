Antalya'nın fiziki yapısı

Akdeniz’in incisi Antalya güneyi dik yamaçlarla kesilen Akdeniz ve kuzeyinde paralel seyreden Toroslar ile çevrilmiştir. Muhteşem yaylalarla kaplı olan ilimizin %70’i dağlıktır. Türkiye’nin en güzel manzaralı kıyılarına sahip olan Antalya, uzun bir kumsal şeridine de sahiptir

Batı Toros Dağları Antalya Körfezi’nin iki kıyısını takip eder. Rakımı oldukça yüksek olan Antalya dağları arasında Şeytan Dağı, Geyik Dağı, Kızılca Dağı, Alaca Dağ, Kuhu Dağı, Bey Dağı ve Yıldız Dağı yer alır.

Su bakımından oldukça zengin ve bereketli olan Antalya ovaları: Elmalı, Manavgat, Kasaba, Alara, Alanya ve Finike ovalarıdır. Torosların güney yamaçlarından çıkıp güneye akan akarsuların bazıları güzel çağlayanlar meydana getirirler. Isparta’dan gelen Fabrika Deresi, Kovada gölünden çıkan dere ile birleşerek Aksu Çayı’nı oluşturur ve Antalya körfezine dökülür. Antalya’nın 30 km kuzeyinden doğup bazen yer altından bazen de yer yüzünden akan ve birçok şelale meydana getiren Düden Çayı Antalya’nın en önemli coğrafi güzelliklerinden biridir. Düden Çayı meşhur Lara plajında 50 m yükseklikten denize dökülür.

Antalya airport transfer şirketleri Antalya havalimanına yaklaşık 15 dakika mesafedeki park alanlarında bekleyerek havalimanına gelen misafirleri alarak konaklayacakları otellerine götürmektedirler.

Antalya’da Akdeniz ikliminin etkileri görülür. Sıcak ve kurak geçen yaz mevsiminde öğleden sonra esen meltem rüzgarı ile sahiller biraz serinler. Kış mevsiminde bol yağış alan Antalya’da dağlara kar yağar. Kış mevsiminde sıcaklığın 10 derecenin altına çok nadir düştüğü ilimiz, sahilinde denize girilirken dağlarında kayak yapılan dünyanın sayılı şehirlerinden biridir.

Antalya topraklarının %60’ı ormanlıktır. Bu yüzdeyle ormanı en çok olan illerimizden biridir. Kaş ve Elmalı arasında sedir ağaçlarının görüldüğü il daha çok Kızılçam ve Karaçam ağaçlarıyla kaplıdır. Aynı zamanda bölgenin makilik alanında sarmaşık, defne, yemiş, sarı ağaç, mersin ağacı ve çitlembike çok rastlanır. Lavanta, kekik, nane ve veronika gibi bitkilerin de rastlandığı Antalya’nın ovalarında her türlü Akdeniz ürünü yetiştirilir.

Ekonomisi tarım ve turizme dayanan Antalya’nın verimli topraklarında çeşitli tarım ürünleri yetişmektedir. En çok buğday, arpa ve yulaf yetişen ilimizde aynı zamanda pamuk, susam, soğan, yer fıstığı, nohut gibi ürünler de bulunur. 35 bin hektar üzerinde sebze yetiştiren Antalya seracılıkta en ileri seviyeye ulaşmış ilimizdir. Seralarda yetiştirilen domates, biber, fasulye, patlıcan, hıyar, kavun ve karpuz yurt içi ve yurt dışı pazarında satışa sunulur. Mandalina, limoni greyfurt Antalya’nın başta gelen gelir kaynağıdır. Zeytincilik oldukça gelişmiştir ve meyvecilikte çok ileri durumdadır. Tarımda sulama, gübreleme, ilaçlama ve modern araç kullanmada en üst seviyede olan Antalya’da avokado ve pikan cevizi yetiştirilmesi için çalışmalar yoğunlaştırılmıştır.

Hayvanlığın gelişmesini meraların azalması olumsuz yönde etkilemiştir. Keçi ve koyun azalırken sığır artmaktadır. Buna karşın Akdeniz kıyısının incisi Antalya balıkçılık bakımından oldukça zengindir.

Yeraltı kaynaklarına sahip olmasına rağmen krom, borit, alüminyum ve manganez az miktarda işletilmektedir. Boksit, fosfat ve mermer yataklarıysa henüz işletilmemektedir.