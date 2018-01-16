Antalya sokaklarında 'Beni Affet' afiş ve yazısı

Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi'nde bu sabah aynı bölgede birçok yere yapıştırılan 'Beni Affet', 'Özür Dilerim' afişleri dikkati çekti. Yerlerde ve fayanslarda da sprey boyayla 'Beni Affet', 'Beni Affet, Mutlu Olalım', 'Affet Papatyam' yazılı olduğu görüldü. Afiş ve yazıların aynı kişi tarafından yapıldığı düşünülürken, çevre esnafı ilanı hoş karşılayabileceklerini, ancak sprey boyayla çevrenin kirletildiğini belirterek "O affetse de millet seni affetmez" diye tepki gösterdi.Kaynak: DHA
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.