Apartman Temizliği ve Apartman Temizliği Fiyatları

Apartman temizliği şehirleşmenin üst düzeyde olduğu günümüzde çok önemli bir konu olarak karşımıza çıkar. Bemay temizlik olarak Apartman Temizlik Şirketleri Anadolu Yakasında ve Avrupa yakasında profesyonel olarak eğitimli çalışanlarımızla kaliteli apartman temizliği hizmeti vermekteyiz.

Apartman temizliği şehirleşmenin üst düzeyde olduğu günümüzde çok önemli bir konu olarak karşımıza çıkar. Bemay temizlik olarak Apartman Temizlik Şirketleri Anadolu Yakasında ve Avrupa yakasında profesyonel olarak eğitimli çalışanlarımızla kaliteli apartman temizliği hizmeti vermekteyiz.



Modern şehirleşmenin geliştiği günümüzde, genellikle insanlar sitelerde ve apartmanlarda yaşamak durumundadır. Apartman hayatı müstakil evdeki yaşamla kıyaslandığında farklılıklar içermektedir. Apartmanda ortak kullanılan alanların tamiratı, bakımı ve temizliği gibi giderlerinin karşılanması apartman sakinlerinin ödedikleri aidatlar ile sağlanmaktadır. Bazı durumlarda yalnızca temizlik ve bakım giderlerini karşılamak yeterli gelmemektedir. Verilen hizmetin niteliklerinin istenilen düzeyde karşılanmadığı durumlarda sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlardan biri de apartman temizliği konusudur. Bazı apartmanlarda apartmanda kullanılan ortak alanların temizliği kapıcılar tarafından yapılmaktadır. Genellikle bu durum apartman temizliğinde beklenen düzeyde olmadığından apartman sakinleri temizlik konusunda farklı çözüm yollarına başvurmakta ve temizlik şirketleri veya ayrıca temizlik görevlisi ile anlaşarak temizlik yaptırmaktadırlar.





Apartman Temizliği Fiyatları



Apartman temizliği fiyatları, apartmanın bulunduğu muhite göre değişiklik göstermektedir. Bunun yanı sıra fiyatlarda en belirleyici faktör ise apartmanın kaç katlı olduğudur. Apartmanın büyüklüğü bulunan kat sayısı arttıkça temizlik fiyatı da orantılı olarak artmaktadır. Bugün 4 ya da 5 katlı bir apartmanın tek seferlik temizlik fiyatı 100 ile 250 Tl arasında değişmektedir. 10 ile 19- 20 katlı apartmanların fiyatları ise 150 TL ile 450 TL arasında fiyatlarda temizlenmektedir. Fiyatlarda temizlik hizmetinin kalitesi de belirleyici olmaktadır. Verilen hizmet ne kadar detaylı ve özenli ise fiyatta değişmektedir.





Apartman Temizliği Nasıl Yapılır?



Apartman temizliğinde detaylı temizlik yapılması önemlidir. Apartman temizliği denilince akla yalnızca merdivenlerin üstünkörü silinmesi gelmemelidir. Her iş alanında olduğu gibi apartman temizliğinde de kaliteli hizmet önemlidir. Apartman temizliği yapılırken daire kapılarının silinmesi, posta kutularının üzerindeki tozlardan arındırılması, merdiven korkuluklarının temizlenmesi, camların silinmesi, yerlerin paspaslanması, duvarlarda oluşan örümcek ağlarının alınması gereklidir. Ayrıca apartman giriş kapısı, elektrik, doğalgaz, su sayaç dolaplarının da temizlenmesi gerekmektedir. Apartmandaki yangın dolaplarının temizlenmesi, çimlerin kesilmesi ve bahçe budama işlerinin de yapılması gerekmektedir. Temizliğin düzenli aralıklarla yapılması da çok önemlidir.





Apartman Temizliği İş ilanları



Apartman temizliği için çeşitli firmalar iş ilanları vermektedir. Apartmanların hangi kriterlerde temizlendiğini belirten firmaların müşteri beklentilerini karşılar derecede uygun hizmetleri bulunmaktadır. Apartman temizliği için eleman arayan yöneticilerin aradıkları kriterlere uygun eleman bulunduran bu firmalar, müşteri memnuniyeti esaslı çalışmaktadır. Bireysel temizlik hizmeti veren insanlarla, firma elamanları karşılaştırıldığında firmadan gelen temizlik elemanlarının daha deneyimli ve koordineli bir çalışma performansı sergiledikleri görülmektedir.





Apartman Temizliği Sözleşmesi





Apartman temizliği talep eden firmalar ile hizmet talep eden kişiler arasında mutlaka yapılması gereken bir işlemdir. Sözleşmede firma bilgilerinin yanı sıra hizmet talep eden apartman veya binanın bilgileri de yer almaktadır. Apartman temizliği detaylı bir iş olduğundan sözleşmede yapılan işlemler hakkında detaylı bilgi yer almalıdır. Apartmanda yapılacak merdiven, daire kapıları temizliği, cam temizliği, elektrik doğalgaz vs. sayaçlarının ya da sayaç temizliklerinin temizliği, posta kutusu, tablo, pano gibi detayların temizliği ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Sözleşmede temizlikte kullanılacak malzemelerin hangi tarafça temin edileceği de yer almalıdır. Ayrıca temizliğin maliyet ve ödeme bilgileri net olarak belirtilmelidir. Taraflar bu sözleşmeye bağlı kalmak durumundadır.





Apartman Temizlik Şirketleri Anadolu Yakası





Apartman temizliği, hem görsellik açısından hem de apartman ya da binada yaşayan bireylerin sağlığı açısından önemlidir. Temizliğin hijyen kurallarına uygun yapılması çok önemlidir. Temizlik hizmetinin firmalardan alınması profesyonel temizlik hizmeti alınması açısından önemlidir. Firma ararken, beklentilerin ne derece karşılanacağından emin olunmalıdır. Bu nedenle ön bir araştırma yapılarak apartman temizliği firmalarının eleman nitelikleri ve hizmet kapsamında nelerin bulunduğu öğrenilmelidir. Bunun yanı sıra apartman temizliği ücretleri ve hizmet açısından farklı firma fiyatlarını karşılaştırmak da gerekmektedir. En uygun fiyata en iyi hizmeti veren temizlik şirketleri Anadolu yakasında bulunmaktadır. Anadolu yakası temizlik şirketleri internetten bulunarak araştırılabilmektedir.



Apartman Temizliği İçin Gerekli Malzemeler





Apartman temizliği için kullanılacak temizlik malzemelerinin uygun nitelikte, sağlığa zararsız ve kaliteli ürünlerden seçilmesi gereklidir. Temizlikte kullanılacak araç- gereç kaliteli ve temizliğe uygun olmalı, aynı zamanda zemin ve mobilyalara zarar vermeyecek nitelikte olmalıdır. Temizlikte fırça, kova, paspas, temizlik teli, temizlik bezi, cam bezi gibi malzemeler kullanılmaktadır. Temizlikte kullanılan malzemelerin temiz olması önemlidir. Temizlik malzemelerinin temizlenen yüzeye uygun olması önemlidir. Temizlikte kullanılan bezler toz bırakmayan özelliğe sahip olmalı, fırçaların kılları yüzeyin durumuna uygun sertlikte ve sıklıkta olmalıdır. Kullanılan temizlik teli yüzeye uygun olmadığında çizilme ve aşınmalara sebep olmalıdır. Bu nedenle çeşitli sertlikte olan tellerden yüzey için en uygunu tercih edilmelidir. Malzeme seçiminde yüzeylerin kirlilik derecesi de önemlidir. İnatçı kirler için genellikle daha sert fırça ve temizlik telinin kullanılması gerekebilmektedir. Araç gereç dışında cam silme deterjanı, çamaşır suyu, mobilya cilası, parke yüzey temizleyici, karo temizleme için uygun deterjanlar bulundurulmalıdır. Temizlenen yüzeylerin iyice durulanmış olması da sağlık açısından önem taşımaktadır.



Apartman Temizliği Ümraniye



Ümraniye’de yaşayan bireyler için temizlik hizmeti veren birçok firma bulunmaktadır. Firmalar belirlenen adreslere giderek talep edilen hizmeti müşteri memnuniyeti esasına uygun bir şekilde yapmaktadır. Firmaların verdikleri hizmet fiyatları şirketten şirkete değişiklik göstermektedir. Online araştırma yapılarak firma bilgileri, çalıştırılan elemanların nitelikleri hakkında detaylı bilgi alınmalıdır. Fiyat bilgisi alınarak, firma fiyatlarını karşılaştırmak önemlidir. Apartman bireylerinin sağlığı için en uygun temizliği en uygun fiyata karşılanması sağlanmalıdır. Uygun olmayan temizlik şirketleri, yöneticililer için apartman sakinleri ile yaşanan sorunlarla sonuçlanmaktadır. Bu nedenle apartman temizliği Ümraniye şirketi aranarak, temizliğin uygun koşullarda yapılması için görüşme yapılmalıdır. Firma ile temizlik sözleşmesi imzalanmalıdır. Apartman temizliğinde kazalar yaşanması muhtemel olduğundan çalıştırılan kişilerin sigortalı olup olmadığı sorgulanmalıdır. Ümraniye apartman temizliği şirketi çalışanları firma tarafından sigortalanmış olduğundan, bu tarz kaza olasılıklarına karşı güvencelidir.





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