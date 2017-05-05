Apartman ve Site içi Bariyer Sistemleri

Son yıllarda sayılarında hızlı bir artış yaşanan toplu konutların başında yer alan apartman ve siteler için vazgeçilmez bir hâl alan bariyer sistemleri apartman veya site ile alakası olmayan yabancı kişilerin içeri girişlerini önlerken, araçların otopark alanlarında haksız yer işgal etmesini de büyük ölçüde engelliyor.

Yavaş yavaş geçmiş yıllarda yapılan otopark alanına sahip site ve apartmanların da bariyer sistemlerine geçtiği gözlenirken, önümüzdeki yıllarda kullanımının da hızla artacağı öngörülüyor.

Tahmin edildiği üzere bariyer sistemlerinin çalışma mantığı basit, şöyle ki; apartman veya site sakinlerine sistemi kullanabilmeleri için otomatik kapı kumandası tahsis edilerek giriş çıkışları esnasında bu kumandayı kullanmaları isteniyor. Apartman ve site sakinleri bu kumanda vesilesi ile kapıyı açıp kapatırken belirli bir sürenin sonunda kapı eğer açılmış ise kendisini otomatik olarak kapatıyor.

Genel olarak baktığımızda bariyer sistemlerinde en çok kullanılan otomasyon sistemlerinden arasında en popüler olanların başında gelen nice wide bariyer sistemleri, sahip olduğu geniş teknik servis imkanı ile yaygın satış ve garantisi ile dikkatleri çeken markalar arasında yer alıyor. Gerek ülkemizde gerekse dünya genelin birçok farklı kullanım alanı olan markanın ürünlerinden sadece biri olan nice wide bariyer sistemi, biraz önce bağsettiğimiz gibi apartman veya site otopark alanları için kontrollü bir sistem kurmak isteyenlerin ilk tercihi olarak öne çıkıyor.

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