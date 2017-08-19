Araba kiralama uygulaması nedir ve nasıl kullanılır?

Araba kiralamada son günlerde yepyeni bir sistem konuşuluyor. Bu sistemde firma değil kişiler araç kiralıyor

Avrupada uzun yıllardır popüler olan kişiden kişiye araç kiralama servisi son yıllarda ülkemizde de görülmeye başladı. Bu kullanıcılar açısından oldukça önemli bir haber. Çünkü bu yeni hizmet hem araç kiralayanlar için önemli bir avantaj hem de aracını kiralamak isteyenler için önemli bir avantaj. Bu nedenle günlük araba kiralama iş, gezi, tatil ve benzeri her ihtiyacı karşılayabilecek bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Uzun dönemli araç kiralama seçenekleri her zaman kısa dönemli araç kiralama hizmetine göre daha avantajlıdır. Çünkü fiyat bakımından çok fark olabilir. Özellikle bayram tatilleri, düğün dönemleri ve yılbaşı gibi dönemler araç kiralama hizmetleri yoğun rağbet görmektedir. Eğer sizin de bir araç ihtiyacınız varsa hemen bir araba kiralama deneyin. Özellikle kurumsal şirketler aylık ve yıllık araç kiralama hizmetini tercih etmektedir.

Araba Kiralama Uygulaması Nasıl Kullanılır?

Araba kiralama uygulamasının iki tarafı vardır. Birincisi aracını kiralamak isteyen kişi, ikincisi de araç kiralamak isteyen kişidir. Aracını kiralamak isteyen kişi ek gelir elde etmek ve aracının masraflarını karşılama şansına sahiptir. Tabi bunun için önce sisteme üye olması gerekiyor. Daha sonra sisteme üye olduktan sonra sisteme eklediği aracın sistem yetkilileri tarafından onaylanması gerekmektedir. Sistem aracı onayladıktan sonra aracı sigortalar ve araç kiralama ekranında yayınlamaya başlar.

Araba kiralama uygulamasının diğer tarafı ise araç kiralamak isteyen kişidir. Bu kişilerin burayı kullanmasının en büyük nedenlerinden biri fiyat/performans politikasıdır. Çünkü araç kiralama fiyatları normal rent a carlara göre daha uygundur. Ayrıca kurumdan değil bireyden araç kiralandığını için araç bakımlı ve performansı yüksektir.

Burada kurumun görevi iki taraf arasında aracılık işlemleri yürütmektir. Kurum aracını kiralayanın aracını garanti altına alır, diğer taraftan da sürücünün hakları korumak için onu da garanti altına alır.

Bu iki tarafı da güvenilir bir şekilde bir araya getiren Arabalı araba kiralama uygulaması için Arabali.com linkini kullanabilirsiniz.