Araç sıkıştırdı, stajyer hemşireler kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'da içinde 3 stajyer hemşirenin bulunduğu otomobil, iddiaya göre sıkıştırılınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta kaldırıma çıkıp demir çitlere çarpan araç, taklalar atarak tekrar yola indi. Aracın arka koltuğundan yola fırlayan 18 yaşındaki Gamze Yılbaş olay yerinde yaşamını yitirirken, iki arkadaşı hastanelerde tedaviye alındı

Kaza, sabah erken saatlerinde Muratpaşa İlçesi'nde Antalya Stadı'nın hemen önündeki Dilek Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. Medikal kolejini bitiren ve özel bir hastanede staj yapan aynı yaştaki arkadaşlar İlayda Kılıç, Yaren Su Şayli ve Gamze Yılbaş şehir merkezinde buluştu. İlayda Kılıç'ın kullandığı 07 BBT 99 plakalı otomobile binen üç arkadaş, staj yaptıkları hastaneye gitmek üzere yola çıktı. İddiaya göre bulvarda hızlı seyreden ve plakası alınamayan bir otomobil, genç kızların içinde bulunduğu aracı sıkıştırdı.



Otomobilin geçmesinin ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden İlayda Kılıç'ın kullandığı araç, orta kaldırıma çıktı. Hız yüzünden önce reklam tabelası ve demir çitlere çarpan otomobil taklalar atarak yola düştü. Kaza sırasında otomobilin arka koltuğunda bulunan Gamze Yılbaş, yola fırladı. Ağır yaralanan Yılbaş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan yaralı sürücü İlayda Kılıç, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ve yaralı Yaren Su Şayli da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yaren Su Şayli'nin durumunun iyi olduğu belirtilerken, İlayda Kılıç'ın ise durumunun ciddi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Gamze Yılbaş'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Genç kızların özel hastanedeki stajlarının, 24 Temmuz'da sona ereceği öğrenildi.