Aracın üzerine ağaç devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'in Kepsut İlçesi'nde, hareket halindeki otomobilin üzerine yol kenarındaki kavak ağacı devrildi. Kazada 51 yaşındaki Ramazan Soysal yaşamını yitirdi, oğlu 19 yaşındaki Ömer Faruk Soysal ise ağır yaralandı

Kepsutlu emekli veteriner Ramazan Soysal, bugün oğlu Ömer Faruk Soysal'ın yönetimindeki 10 HH 856 plakalı otomobille, Kepsut'un Keçidere Kırsal Mahallesi'ne gitmek üzere saat 11.45'te yola çıktı. Keçidere yolunun 3'üncü kilometresine geldiklerinde gövdesi çürüyen kavak ağacı, şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi. Devrilen ağaç, baba-oğlun içinde bulunduğu hareket halindeki otomobilin üstüne düştü. Ağacın altında kalan otomobilde sıkışan Ramazan Soysal, kaza yerinde öldü. Ağır yaralanan Ömer Faruk Soysal ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık ekipleri, Ömer Faruk Soysal'ı ambulansla Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan inceleme sonrası Ramazan Soysal'ın cesedi morga kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.