Aracının halini gördükten sonra, kaza yapan oğlunu sopa ile kovaladı

Karaman 'da aracını verdiği oğlunun kaza yaptığını gören baba, eline sopa yı aldı ve oğlunu sopa ile kovaladı. Sinirli baba, kendisini tutmaya çalışanlara da '100 milyarlık araba gitti' diyerek yakındı.



Baba arabayı görünce...

Olay Karaman'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre 22 yaşındaki Hakan Kazak, arkadaşı ile birlikte babasının yanına gitti ve arkadaşının annesini hastaneye götüreceklerini söyleyerek babası Fikret Kazak'tan arabanın anahtarını istedi. Babası da anahtarını verdi. Daha sonra Hakan Kazak ve arkadaşı otomobile binerek ilerlemeye başladı. Ancak iki arkadaş, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi civarında 53 yaşındaki Abdullah Doğan yönetimindeki otomobille çarpıştı. Doğan'ın otomobili çarpışmanın etkisi ile devrildi ve park halinde bulunan TIR'ın dorsesine çarparak durabildi.Otomobilin şoförü Doğan, araçta sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı yerinden çıkartırken, sağlık ekipleri de yaralı Doğan'ı hastaneye kaldırdı.Kazadan Hakan Kazak ve arkadaşı Rıdvan Özkaya ise yara almadan kurtuldu.Oğlunun yaptığı kazayı gören baba Fikret Kazak olay yerine geldi. Otomobilin halini gören baba Kazak, oğluna tepki göstererek, 'Oğlum bura hastane mi?' diye sordu. Daha sonra servis minibüsünden sopasını alan baba, oğlunu sopa ile kovaladı.Babanın halini gören çevredekiler ve polis de öfkeli babayı durdurmaya çalıştı. Kendisini tutmaya çalışan polislere ise baba Kazak, ''Ne tutuyorsunuz, 100 milyarlık araba gitti'' diyerek seslendi.Polis, Kazak'ın elindeki sopayı alırken, Kazak ise güçlükle sakinleşti.