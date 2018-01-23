Araçlar suya gömüldü. Botla kurtardılar!

Adana'da sağanak yağış etkili oldu. Yağmur nedeniyle su baskınları meydana gelirken, aracının içinde mahsur kalan minibüsün şoförü şişme botla kurtarıldı

Adana'da dün başlayan sağanak yağmur gece de devam etti. Yağmur nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi. Bir otoyol köprüsü altında da yağmur nedeniyle 2 metreye kadar su birikti.



Su birikintisini fark edemeyen bir minibüs, bir kamyonet ve 3 otomobil saat 07.00 sıralarında suyun içine daldı.





Kamyonet ve otomobil sürücüleri kendi çabaları ile suyun içinden kurtulurken, minibüsün sürücüsü ise çıkamadı. Durum hemen yetkililere bildirildi. Belediye ekipleri başka araçların da suya girmemesi için yolu trafiğe kapatırken, minibüs şoförünü kurtarmak için de itfaiye ekipleri devreye girdi.





Şişme bot yardımıyla şoföre ulaşan ekipler, mahsur kalan sürücüyü kurtardı. 150 metrelik alandaki su birikintisi de belediye ekiplerince tahliye edildikten sonra araçlar köprü altından çıkartıldı.