Araçta sıkışan kadın için seferber oldular

Fatih'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol ortasındaki bariyerlere çarptıktan son yan yattı. Yaralanan aracın sürücüsü kadın, hastaneye kaldırıldı.

Araçta sıkışan kadın için seferber oldular
Kaza, sabah saatlerinde D-100 Karayolu Haliç Köprüsü Fatih ayrımında meydana geldi.

İddiaya göre, İlhan Yalçın 34 RK 005 plakalı aracıyla seyir halindeyken yolu karıştırarak, sapakla ana yolu ayıran bariyerlere çarptı. Araç önce bariyerlere çarptı ardından da yan yattı. Kazayı gören yoldan geçen diğer sürücüler araçta sıkışan kadının yardımına koştu; durumu da polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye ulaşan polis ve sağlık ekipleri ile çevredekilerle birlikte kadını sıkıştı yerden kurtarmak çalışmalara başladı.


TAVAN PENCERESİNDEN MÜDAHALE EDEBİLDİLER

Sağlık ekipleri, yan yatan aracın içine sunroof'tan girip, yaralıya ancak öyle müdahale edebildi. Bu sırada polisler ve diğer sürücüler de otomobilin ters dönmemesi için elleriyle araca destek verdi. Yaralı sürücü yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle 1 saat trafiğe kapanan yol kaza yapan aracın kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Kaynak: DHA
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