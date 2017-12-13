Aralık ayında denize girdiler

Türkiye genelinde soğuk hava etkili olurken, Antalya'da yerli ve yabancı turistler denize girdi

Aralık ayında denize girdiler

Antalya'da hava sıcaklığının 19,5 derece deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde yerli ve yabancı turistler, denizin keyfini çıkardı. Sahil, havanın güzel olması nedeniyle balık tutup spor yapan ve denize girenlerle doldu.

Denize giren Rus turistler, Antalya'yı çok sevdiklerini, hava da güzel olunca hemen sahile geldiklerini belirtti.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #deniz
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