Aranan suçlunun evinden 253 cep telefonu çıktı!

Merkez Sur ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçede suç veya suçu önleme amaçlı yapılan denetim kapsamında Ali Paşa Mahallesi Simar Sokak'ta şüphe üzerine Y.M. durduruldu. Ekipler, şüpheli Y.M.’nin 8 ayrı suçtan arandığını, 9 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 10 bin 260 TL de kesilmiş para cezası olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Y.M., ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Y.M.'nin 26 Kasım’da Melikahmet Caddesi üzerinde bulunan bir pasaj içerisindeki telefon ve aksesuar iş yerinden 253 cep telefonu ve tablet ile bu telefonlara ait çok sayıda arka kapak ve batarya cihazlarını çaldığı da belirlendi. Şüpheli, ifadesinin alınması ardından adliyeye sevk edildi.
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