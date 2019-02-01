Araştırmaya göre: Türkiye'nin tek dostu Azerbaycan, düşmanı ise ABD

Türkiye kamuoyunun 2018’de en çok güvendiği kurumların başında Jandarma geldi. Jandarma hariç tüm kurumlara güven yüzde 55’in altında kaldı. Cumhurbaşkanlığı kurumuna güven 2017’de yüzde 56.5’ten 2018’de yüzde 44.1’e düştü. Ordu’ya olan güven yüzde 60’tan, yüzde 51.2’ye düştü. En az güvenilen kurum ise, yüzde 31.9 ile yine medya oldu

2010 yılından bu yana Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda hazırlanan, ‘Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması (TSSEA)’ 2018 sonuçlarına göre, Türkiye halkı, Türkiye’nin en önemli sorunları olarak; işsizlik, hayat pahalılığı ve Türk lirasının değer kaybetmesini görüyor. Terör sorunu gerilerken, FETÖ hâlâ ciddi bir tehdit olarak algılanıyor. TSSEA-2018 arastırmasında şu tespitlere yer verildi:

Dindarlık artıyor

-Dindar tanımlaması, 2015’ten beri sürekli yükseliş göstererek 2018’de yüzde 30.9’a ulaştı. Kendini Cumhuriyetçi-Kemalist olarak tanımlayanlar 2017’ye göre 1 puan artarak, 2018’de 16.9 olurken, Sosyal Demokrat olarak tanımlayanlar 4 puan azalarak yüzde 6.3 oldu. Dindar- muhafazakâr toplamı 2014’de yüzde 37.1 iken, 2017’ye kadar artarak yüzde 47.4’e ulaşmışken, araştırmada ilk kez bu toplam 2018’de gerileyerek yüzde 44.4 olarak tespit edildi.

-Türk halkının yüzde 58.7’lik kesimi Türkiye’nin NATO üyeliğinin devam etmesi gerektiğini belirtiyor.

-“Sizce Türkiye bölünme tehlikesi altında mı?” sorusuna katılımcıların yüzde 18.8’i “Evet” cevabı verdi. 2017 yılında bu oran yüzde 28.8 olarak gerçekleşmişti.

-ABD 17.6 puanlık artış ile yüzde 81.9’luk kesim için Türkiye’ye en çok tehdit oluşturan ülke oldu. Tehdit sıralamasında yüzde 63.3’lük oran ile İsrail ikinci oldu.Türkiye’nin en önemli dostu/müttefiki şeklinde ifade edilen ülke ise yüzde 63.6 ile yine Azerbaycan oldu. Azerbaycan’ı KKTC ve Pakistan takip etti.

-“Sizce [X Şehri] Büyükşehir Belediye Başkanı olacak kişi size sayacağım özelliklerden hangilerine sahip olmalıdır” sorusuna İstanbul’da ilk sırada “inançlı Müslüman” ikinci sırada “çalışkan” karşılığı verilirken; Ankara ve İzmir’de ise ilk iki sırada “çalışkan”, “dürüst ve namuslu olmak” cevapları verildi.

-Ankete katılanların sadece yüzde 28.6’sı siyasette boşluk olduğunu düşünüyor. Boşluğun en çok yüzde 35.7 ile “Merkez”de ve yüzde 30.8 ile “sol”da olduğu yanıtları alındı.

-2017’ye göre düşüş gösterse de, kamuoyunun yüzde 30.8’i halen Türkiye’de yargının siyasallaştığını düşünüyor.

Mutsuzuz

-Memnuniyete ilişkin ise yüzde 38.8 “mutluyum” yanıtını verirken yüzde 20’si imkânı olması durumunda yurtdışında yaşamayı tercih edeceğini söyledi.

-2018’de hiç kitap okumayanların sayısı 8.1 puan artarak yüzde 60.9 oldu.

-Eşcinseller yüzde 53.8 ile en çok komşu olmak istenmeyen kesim oldu. Eşcinselleri yüzde 45.8 ile sığınmacılar izledi.