Arazi anlaşmazlığı kavgası: 2 kişi öldü!

Şanlıurfa'da iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı ölümle bitti. Çıkan kavgada 2 kişi vurularak öldürüldü

Arazi anlaşmazlığı kavgası: 2 kişi öldü!

Olay Viranşehir İlçesi'ne bağlı Karatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre bugün öğle saatlerinde Gülümser ve Timur aileleri arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine tüfekler çekildi ve açılan ateşte amca çocukları olan 41 yaşındaki Ramazan Gülümser ve 39 yaşındaki Fadıl Gülümser yaralandı.

Olay yerine hemen ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan iki kişi de kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay üzerine Gülümser Ailesi hastaneye akın ederken, güvenlik güçleri de iki amca çocuğunu vuran kişileri aramaya başladı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şanlıurfa #ölüm
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