Arazi anlaşmazlığından tartıştığı kişiyi öldürüp jandarmaya teslim oldu

ORDU'nun Ulubey İlçesi'nde 62 yaşındaki Ayhan D. arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı 55 yaşındaki Fatih Tatar'ı tabancayla öldürüp jandarmaya teslim oldu

İddiaya göre Ulubey İlçesi'ne bağlı Kıranyağmur Mahallesi'nde Ayhan D. ile Fatih Tatar arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ayhan D. üzerinde taşıdığı tabanca ile Fatih Tatar'ı vurarak öldürdü. Olayın ardından Ayhan D. jandarmaya teslim olurken, Fatih Tatar'ın cesediotopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma soruşturma başlattı.

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