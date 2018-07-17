Aref: Kısmi felç olabilir

Antalya'da gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılanın ısırmasının ardından tedavi için özel uçakla Mısır'a giden, İran asıllı Türk vatandaşı illüzyonist Aref Ghafouri, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi

Aref: Kısmi felç olabilir
17 Temmuz 2018 Salı 16:14

 Mesajlaşma uygulaması 'WhatsApp' üzerinden sesli mesaj gönderen Aref Ghafouri, "Şu ana kadar 8 tüp panzehir yaptılar ve ilk test yapıldı. Ayaklarımı hareket ettiremiyorum. Kısmi felç olabilir, diyorlar. Yürümekte sıkıntı çekebileceğimi söylüyorlar. Zamanla düzelebilir, diyorlar. Gelmeseydin çok kötü olabilirdin, diyorlar. Bu ilaçtan Arabistan ve Fransa'da yokmuş, sadece Mısır'da varmış. Allah'tan buraya gelmişim yoksa 24 saati geçirince sinir krizleri ve kalp krizi riski olabileceğini söylediler" dedi. 


Kaynak: DHA
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