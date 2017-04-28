Arınç: Başbakan Yıldırım'a yalvarıyorum...

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, kendisini eleştiren AKP'li Mehmet Metiner'e katıldığı bir radyo programında yanıt verdi.
AKP'li Mehmet Metiner geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış ve Bülent Arınç'ı sert sözlerle eleştirmişti. Best FM'e konuk olan Arınç'tan Metiner'in sözlerine yanıt geldi.
Metiner'in sözlerinin kıymetli olmadığını belirten Arınç, kendisinin de gönül dünyasında Metiner'in sinek ısırığı kadar yerinin olmadığını belirtti. Metiner'in iyi bir siyasetçi olmadığını da söyleyen Arınç, kendisinin çok yanlış hareketler yaptığını ve sevilmediğini söyledi.
Metiner'in Adıyaman'da son sıradan seçildiğini belirten Arınç, fitne çıkartıyor diyerek kendilerine yalvaranlar olduğunu ve 'bunu bizden alın' dediklerini söyledi. Daha sonra da Metiner'i alıp İstanbul'dan orta sıralardan aday gösterildiğini belirtti.
FETÖ gözaltılarına tepki
Eski ortağının FETÖ kapsamında gözaltına alındığı sözlerine de yanıt veren Arınç, ortağının çalışkan, saygılı, bilgili ve güzide bir avukat olduğunu söyledi. Manisa'da çok sayıda kişinin FETÖ'den gözaltına alındığını da hatırlatan Arınç, bunların arasında iyi eğitimci, tüccar ve avukatların da olduğunu ve bu insanların sempati düzeyinin ötesine geçmediklerini söyledi.
Bu gözaltıları hazmetmesinin mümkün olmadığını da belirten Arınç, şunları söyledi: "HSYK'dan bir ricam var. 18 ay oldu. Ne olur buradaki savcılara şunu sorun aradan 2 yıla yakın zaman geçti. Bu adamlarla ilgili neden bir dava açmıyorsunuz, tutukluluk durumlarını inceleyip de neden tahliye etmiyorsunuz? Suçlarını yüzüne okumuyorsunuz? Evrensel hukuk kurallarına göre suçlamalar yüzüne okunur. Benim ortağımla aradan 1 yıl geçtikten sonra ne gibi suçlama olduğunu bilmiyorum ama Manisa’da haksızlık ve zulme varan olaylar var. Sadece Manisa’da değil her yerde var."
Başbakan Yıldırım'a yalvarıyorum
FETÖ ile mücadelenin hukuk içinde yapılması gerektiğini de belirten Arınç, kurdukları partinin içinde de 'adalet' kelimesinin bulunduğunu anlattı. Cumhurbaşkanının da Başbakanın da zulmü sevmediğini iddia eden Arınç, o yüzden bu zulmün incelenmesi gerektiğini söyledi. Arınç şöyle devam etti: "3 ay oldu OHAL inceleme komisyonunun kurulacağının duyurulması. Ancak hala faaliyete geçmedi. Rica ediyorum hükümetten. Bunun bir an önce hayata geçmesinde fayda var. Başbakan Binali Yıldırım'a bu açıdan yalvarıyorum."
Yeni parti kuracağı iddialarına da yanıt veren Arınç, bundan sonra vakıf kurmayı planladığını ve siyasi ahlak konusunda çalışmalar yapmayı hedeflediğini açıkladı.