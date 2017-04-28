Arınç: Başbakan Yıldırım'a yalvarıyorum...

Bülent Arınç, hakkındaki eleştirilere yanıt verdi ve Başbakan'a çağrıda bulundu

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, kendisini eleştiren AKP'li Mehmet Metiner'e katıldığı bir radyo programında yanıt verdi.



AKP'li Mehmet Metiner geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış ve Bülent Arınç'ı sert sözlerle eleştirmişti. Best FM'e konuk olan Arınç'tan Metiner'in sözlerine yanıt geldi.



Metiner'in sözlerinin kıymetli olmadığını belirten Arınç, kendisinin de gönül dünyasında Metiner'in sinek ısırığı kadar yerinin olmadığını belirtti. Metiner'in iyi bir siyasetçi olmadığını da söyleyen Arınç, kendisinin çok yanlış hareketler yaptığını ve sevilmediğini söyledi.



Metiner'in Adıyaman'da son sıradan seçildiğini belirten Arınç, fitne çıkartıyor diyerek kendilerine yalvaranlar olduğunu ve 'bunu bizden alın' dediklerini söyledi. Daha sonra da Metiner'i alıp İstanbul'dan orta sıralardan aday gösterildiğini belirtti.



FETÖ gözaltılarına tepki

Başbakan Yıldırım'a yalvarıyorum