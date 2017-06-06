Arınç'ın damadı FETÖ'den tutuklandı. İşte ilk ifadesi

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, FETÖ üyeliğinden tutuklandı. Yeter'in ilk sorgusunda kayınpederi Bülent Arınç 'faydalı olur' dediği için cemaate girdiğini söylediği öğrenildi

AKP'nin eski isimlerinden Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter de FETÖ'den alınanlar arasında girdi. Önceki gün gözaltına alınan Yeter, sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Yeter ilk sorgusunda şunları söyledi: “Bir dönem üyesi olduğum Uluslararası Sağlık Federasyonu (USAF) Başkanlığını yaptım. Bu derneğin içerisinde Fetullah Gülen cemaatine yakın kişiler bulunmaktaydı. Bana başkanlık teklifi geldiğinde kayınpederim eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile konuştum. Bana böyle bir sivil toplum örgütünün başında bulunmamın faydalı olacağını söyledi. Ben de bu duygularla bu görevi kabul ettim.

Benim yaklaşık 10 yıl süreyle Banka Asya’da aktif hesabım mevcuttu. Yatırımlarını bu banka üzerinde değerlendiriyordum. 2014 Haziran ayında çocuğumu sünnet ettirdim. Buradan gelen paraları, 2015 yılı içerisinde Banka Asya’ya yatırdım. Evimde polisler tarafından ele geçirilen, CD ve kitapların yasak olduğunu bilmiyordum. Bu kitaplar Zaman Gazetesi'nin hediyesi olarak verilmiştir. Aleyhimde beyanda bulunan Bayram Bozkurt isimli kişiyi hiç tanımıyorum. FETÖ’nün mahrem sınıfının abiliğini yaptığını kabul etmiyorum. FETÖ üyesi değilim. Suçsuzum.”



Yeter, 2 Eylül 2016 tarihinde yayımlanan KHK ile de ihraç edilmişti.