Arınç'tan Gül'e taziye ziyareti

TBMM eski başkanı ve eski başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, vefat eden babası Ahmet Hamdi Gül'ü geçen pazartesi günü toprağa veren 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Bülent Arınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Siz sormadan ben söyleyeyim, Beni cenazeye katılmamakla eleştirenler, şunu bilmiyorlar, cenaze namazı farz-ı ayn değil, farz-ı kifayedir. Rabbim hepimize hayırlı ömürler nasip etsin. Bizler, sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte dava arkadaşıyız, yoldaşız, kardeşiz. Birbirlerimizi çok seviyoruz. Bunların altından başka manalar çıkarmaya hiç kimse kalkışmasın'' dedi.



Eşi Münevver Arınç ile birlikte ögle saatlerinde, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babasının evinin yanında kurulan taziye çadırına gelen Bülent Arınç'ı, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve Macit Gül karşıladı. Daha sonra Abdullah Gül kapı önüne kadar gelerek, Arınç'ı çadırda yanındaki koltuğa oturttu. Arınç, burada okunan Kuran-Kerim ve yapılan duanın ardından gazetecilere şunları söyledi:



"Siz sormadan ben söyleyeyim çünkü basında çok garip bir şekilde tartışma oldu. Ben, rahmetlinin vefat ettiği gün ve cenaze namazının kılındığı gün Manisa'daydım. Manisa'ya da hayırlı işler için gitmiştim. Manisa, İzmir Havaalanı'nı kullanıyor. İzmir'den Kayseri'ye gelecek uçak yok. Karayoluyla da 830 kilometre. Yani, arabayla öğle namazına yetişmek de mümkün değil. Bunlar çok tabii şeyler. Cenazeye maalesef katılamadım. Ama, binlerce, belki onbinlerce insan katıldı. Bizim yapmamız gereken vazifeyi de yaptılar. Beni cenazeye katılmamakla eleştirenler, şunu bilmiyorlar tahmin ediyorum; Cenaze namazı farz-ı ayn değil, farz-ı kifayedir. Binlerce kişi cenaze namazını kılınca, benim üzerimden sakıt oldu. Dolayısıyla bir defa İslami bilgilerini tazelemekte fayda var. Rabbim hepimize hayırlı ömürler nasip etsin. Bizler, sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte dava arkadaşıyız, yoldaşız, kardeşiz. Birbirlerimizi çok seviyoruz. Bunların altından başka manalar çıkarmaya hiç kimse kalkışmasın. Onun babasını da kendi babamız gibi severiz. O yüzden bugün koşarak geldik. Bundan sonra kendilerine inşallah hayırlı uzun ömürlerle her günümüz birlikte olur. Sevinçli günlerimizde de üzüntülü günlerimizde de birbirlerimizi hem teselli eder hem de sevinçlerimizi paylaşırız. Buradan bütün Kayseri halkına da sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıktıkları için ve Ahmet Hamdi amcamızı büyük bir kalabalıkla kabirlerine uğurladıkları için çok teşekkür ediyorum. Kayseri güzel bir ilimiz, güzel insanlar yetiştirdi, o güzel insanlardan biri de sayın Cumhurbaşkanımızdır."



Arınç, Kayseri'de yakınlarının bulunduğunu onları da ziyaret edeceğini belirterek, taziye çadırında 2.5 saat kaldı. Bülent Arınç'ın eşi de anne Adeviye Gül'ün yanına giderek, başsağlığı dileklerini iletti.



