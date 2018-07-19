Arkadaşını 11 yerinden bıçakladı, boğazını kesti. Nedeni ise...

Konya'nın Çumra ilçesinde bir çiftlikte çalışan Afganistan uyruklu arkadaşı Azizullah Beryal'ı (19) 11 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldüren vatandaşı Sibghatullah Hosseinkheil'ın (20) 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Hosseinkheil, olay günü birlikte alkol aldıklarını, müziğin kapatılıp kapatılmaması konusunda çıkan tartışmada Beryal'ı öldürdüğünü söyledi

Olay, geçen yıl 5 Eylül'de ilçeye bağlı İstiklal Mahallesi Çatalhüyük Caddesi'ndeki bir çiftlikte meydana geldi. Çiftlik sahibi Mehmet Demircan, yaklaşık 8 ay önce yanında çalışmaya başlayan Azizullah Beryal'ı, yalnız kaldığı odasında yerde kanlar içinde buldu. Demircan'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Beryal'ın öldüğünü tespit etti. Çumra Devlet Hastanesi'nde yapılan otopside Beryal'ın 11 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Polis çevrede yaptığı incelemede suç aleti bıçağı ise olay yerinden 20 metre ileride buldu.

AYAKKABIDAKİ KAN LEKESİ CİNAYETİ ÇÖZDÜ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Azizullah Beryal'ın en son, aynı yaştaki Afgan arkadaşı Sibghatullah Hosseinkheil ile görüştüğünü tespit etti. Hosseinkheil'ın ilçe merkezindeki evine baskın düzenleyen polis, şüpheliyi evde bulamadı. Evde yapılan aramada Hosseinkheil'ın ayakkabısının üzerinde kan lekelerine rastlandı. Çalışmasını Hosseinkheil üzerinde yoğunlaştıran polis, aynı evde kalan 3 arkadaşıyla görüşüp, şüphelinin cep telefonundan yer tespiti yaptı. Polis, yolcu otobüsüyle Ankara'ya kaçan Sibghatullah Hosseinkheil'i Gölbaşı ilçesinde yakaladı. Alkol aldıktan sonra arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf eden Hosseınkheıl, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MÜZİK YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKMIŞ

Sibghatullah Hosseinkheil'ın Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Hosseinkheil ile avukatı katıldı.

Hosseinkheil mahkemedeki savunmasında, Azizullah Beryal'ın daveti üzerine çiftliğe gittiğini, birlikte alkol aldıklarını söyledi. Müzik yüzünden tartıştıklarını ileri süren Hosseinkheil, ''Azizullah'ın arkadaşı Fazlıhüda ile birlikte üçümüz alkol almaya başladık. Bir yandan da müzik çalıyordu. Fazlıhüda, bana müziği kapatmamı söyledi. Ben de 'neden kapatayım müziği' dedim. Sonra bana müziği kapat deyip, küfretti. Aramızda kavga başladı. Bu sırada Fazlıhüda mutfakta olan Azizullah'tan yardım istedi. Azizullah da elinde bıçakla geldi ve bana doğru saldırdı. Ben elindeki bıçağı almaya çalışırken elimden yaralandım. Azizullah'ın elindeki bıçağı aldığımda Fazlıhüda benim kafama vurmaya başladı. Ben elimdeki bıçağı Azizullah'a doğru salladım ve onu yaraladım. Bu sırada Fazlıhüda, pencereden atlayıp, motosikletle kaçtı. Azizullah bana yeniden saldırmaya başladı. Bana sarılır gibi yaptı, ben de elimdeki bıçakla yeniden bıçakladım. Daha sonra Azizullah'ın cep telefonunu da yanıma aldım. Amacım telefonunun gasp etmek değil, arkadaşları onu arayıp ulaşamasın diyeydi. Sonra bıçağı bahçeye attım. Elimdeki kanı yıkayıp eve gittim'' dedi.

Öldürdüğü Beryal'ın, Afganistan'daki kan davası nedeniyle kendisine saldırdığını iddia eden Hosseinkheil, ''Afganistan'da akrabalarımla aramızda kan davası vardı. Olay günü beni öldürmek için hazırlık yapmışlardı. Bana komplo kurduklarını düşünüyorum" dedi.

Duruşma, sanık ve avukatının savunmalarının ardından ertelendi.