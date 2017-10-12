Arkadaşının eşinin boğazını keserek öldüren sanığa müebbet hapis

KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde, kendisi gibi işitme engelli olan arkadaşının eşi Hacer Çetindağ'ı, boğazını keserek öldüren Erdal Kaya müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Gölcük'te 2015 yılının Ekim ayında meydana gelen olayda, Erdal Kaya, arkadaşının evine gitti. Burada kendisi gibi işitme engelli olan arkadaşının eşi Hacer Çetindağ'ı boğazını keserek öldürdü. Tutuklanan Erdal Kaya hakkında Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Erdal Kaya daha önce mahkemede yaptığı savunmasında "Cep telefonunda bulunan fotoğrafları silip silmediğini sordum. Fotoğrafları silmeyeceğini söyledi. 'Akılsızsın, fotoğrafları telefonunda neden bulunduruyorsun' diye tepki gösterdim. Telefonunun nerede olduğunu sorduğumda yatak odasında olduğunu söyledi. 'Sen yatak odasına git, su içip geleceğim' dedim. Mutfağa gidip bir bıçak aldım. 'Sana sürprizim var, arkanı dön' dedim. Bir elimle başını tutup, boynunu kestim" diye ifade vererek olayı anlattı.



Davanın bugünkü duruşmasında Erdal Kaya'ya son sözü soruldu. Erdal Kaya tercüman aracılığı ile alınan ifadesinde, "Ben tüm aşamalarda savunmamı yaptım. Bu savunmalarımın dikkate alınmasını talep ediyorum. Olayla ilgili sanık Selçuk Çetindağ'a suç istinat edilmesinin nedenini anlamıyorum" dedi.



Geçen celselerde davaya sanık olarak dahil edilen Hacer Cetidağ'ın eşi Selçuk Çetindağ ise suçsuz olduğunu belirterek, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, Erdal Kaya'yı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına, ayrıca konut dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesi ile 1 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Selçuk Çetindağ'ın ise üzerine atılı suça dair somut ve maddi delil elde edilemediğinden beraatine karar verildi.

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