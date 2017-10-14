Arkadaşları Helin cinayetini anlattı: Gözlerini kapatmış 'yapma' diyordu

İstanbul Pendik'te okul önünde yaşanan dehşete tanık olan öğrenciler o anları anlattı. Bir öğrencinin, saldırganın Helin Palandöken'e ateş açma anını anlatırken söyledikleri kan dondurdu

Pendik'te okul çıkışında Helin Palandöken isimli genç kızı öldürerek, iki kişiyi yaralayan saldırganın, saldırıyı nasıl gerçekleştirdiği ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Helin Palandöken ile aynı okulda okuyan öğrenciler, genç kızın cenazesine katılmak için geldikleri Aydınlı Cemevi'nde saldırının detaylarını anlattı.



Bir öğrenci, "Merdivenden iniyorduk. Patlama sesi duyduk. Torpil sandık. Sonra baktım. Helin gözlerini kapatmış, 'yapma' diyordu. Şahıs Helin'in karnına ateş açtı. Cemil de yaralandı. Daha sonra havaya ateş açtı" dedi. Başka bir öğrenci de, "Silah sesi duydum. İlk Cemil'e sıktı. Ondan sonra Helin'e ateş açtı. Yere düştüğünü gördüm" dedi.



Olaya şahit olan bir arkadaşı, "Arabadan indi. 'Selam gençler' diye bağırdı. Helin'e 3 kurşun sıktı. İki sefer de Cemil'e sıktı. Havaya ateş açtı, Deniz'e denk geldi" diyerek olayı anlattı.



Bir arkadaşı ise, "Okula ve dershanesine çiçek yolluyormuş. Helin peşini bırakmasını istiyormuş" dedi.



Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden Helin Palandöken için Aydınlı Cemevi'nde tören düzenlenecek. Genç kızın çok sayıda arkadaşı cenaze törenine katılmak için cemevi önüne geldi. Arkadaşlarının gözyaşı döktüğü görüldü.



Helin'in cenazesi, törenin ardından 5 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Saadet Palandöken'in mezarının yanına defnedilecek.