Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) önceki gün Suriye sınırında ikinci cepheyi açmasından sonra Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Cerablus'tan batıya, Çobanbey'den de doğuya ilerledi. Dün akşam saatlerinde de ÖSO, Azez ve Cerablus arasındaki 98 kilometrelik Mare Hattı'nda IŞİD'in elinde kalan 10 km'lik son kısmı da ele geçirdi.





IŞİD'İN TÜRKİYE SINIRIYLA BAĞLANTISI KESİLDİ



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Cerablus'tan sonra Çobanbeyi'ne (El Rai) de girmesiyle Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) IŞİD'i Türkiye sınırı hattından uzaklaştırma harekatı hızlandı. TSK'nın özellikle tank ve topçu desteğini alan ÖSO, Cerablus'tan batıya, Çobanbey'den de doğuya doğru ilerleyerek IŞİD'i bu hattan çıkardı. Dün akşam saatlerinde IŞİD'in Azez-Cerablus arasındaki Mare Hattı'ndan tamamen temizlendiği açıklandı. ÖSO, IŞİD'in Türkiye sınırıyla temasını keserek Azez-Cerablus hattını birleştirdi. Sınır hattında konuşlu Fırtına obüsleri ÖSO güçlerine destek amacıyla yer yer "perdeleme atışları" yaptı.





UÇAKLAR DA VURDU



IŞİD bu kıskaçtan kurtulmak için güneye El Bab'a doğru kaçmaya başlayınca, ÖSO da güneye doğru sarkma planını devreye soktu. Böylece ÖSO, TSK desteğiyle IŞİD'e üç cepheden saldırmaya başladı. ÖSO'nun güney istikmetinde ilerleyebilmesi için Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları önceki gece Çobanbey civarında El Kadı bölgesinde üç, Vukuf bölgesinde de bir IŞİD hedefini vurarak imha etti.



24 KM DERİNLİK



Çobanbey-Cerablus arasındaki kıskaç harekâtının dün tamamlanmasıyla Azez-Cerablus arasındaki 98 kilometrelik Mare Hattı tamamen ÖSO'nun eline geçmiş oldu. Muhalifler, Çobanbey bölgesinde Tuveyran, Haliliye, Bab Lemon, Hac Veli ve Öküzöldüren köylerini IŞİD'den aldı. Harekatın Cerablus ayağında da Türkiye sınırından güneye 24 kilometre derinliğe inen ÖSO, Fırat Nehri'nin batıya uzanan kolu Sucu Çayı'na ulaşmıştı. ÖSO, Cerablus'un batısında bugün IŞİD'den Ganime ve Süveyda köylerini de alarak, Çobanbey yönünden gelenlerle aynı anda, terörislerin sınır hattında elinde kalan son köy olan Kadılar'ı kurtardı. Böylece ÖSO, Çobanbey ve Cerablus arasındaki Suriye-Türkiye sınırında, terörist unsurlardan arındırılmış bir kuşak meydana getirdi.



83 HEDEFE 293 TOP ATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ



TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre dün Tuvayran, Kubba Turkuman, El Kadı, Tall Ar, Es Suveydah, Vukuf ve Tall Battal bölgelerinde IŞİD'e ait 83 hedef Fırtına obüsleriyle 293 atış yapılarak imha edildi. TSK'nın destek verdiği ÖSO güçleri Tuvayran, An Nahdah, Bab Es Sallum, Ganamiyah ve Kubat Turkuman ve El Mutminah köylerini ele geçirdi. Fırat Kalkanı harekâtının başladığı günden bu yana 11 mayın ve 325 el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi. Koalisyonun hava gücüne ait A-10 tipi savaş uçakları da Cerablus'un güneybatısındaki Mintakat, Kandurah ve Vukuf bölgelerinde içinde silahlı IŞİD teröristlerinin bulunduğu araçlar ile bir binayı vurdu. Öte yandan Çobanbey kırsalında, IŞİD'le çıkan çatışmada yaralanan 13 ÖSO üyesi dün Kilis'te tedavi altına alındı.



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