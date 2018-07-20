Aşçılık Sertifikası Nedir Ve Nereden Alınır?

Aşçılık mesleği yaparak yemek veya mutfak ile alakalı seçilmiş olan bir branş konusunda yetkin olduğunu kanıtlamış olan ve aşçı olmak isteyen kişilere verilen belgeye aşçı sertifikası denir

Aşçılık mesleği yaparak yemek veya mutfak ile alakalı seçilmiş olan bir branş konusunda yetkin olduğunu kanıtlamış olan ve aşçı olmak isteyen kişilere verilen belgeye aşçı sertifikası denir. Aşçı sertifikası sahibi olabilmek isteyenlerin, aşçılık sertifikası nereden alınır sorusunun cevabı ise bu belgeye sahip olabilmek için pek çok farklı yöntem bulunmaktadır şeklindedir. Aşçı olmak isteyen kişilerin, aşçılık sertifikasına sahip olabilmesi için en az üç ay eğitim görmesinin yanı sıra temiz olması, sağlıklı bir birey olması, pratik olması, kriz yönetebilmesi, el becerilerinin gelişmiş olması, hızlı olması ve tat ile koku duygularının gelişmiş olması gibi özellikleri de taşıyor olması gerekmektedir.

Aşçılık Sertifikası Nereden Alınmaktadır?

Aşçılık sertifikası sahibi olabilmek için pek çok farklı seçenek bulunmaktadır. Üniversitelerin gastronomi bölümünü okuyarak aşçı olabilecek eğitimi almış olduğunuz diploma sayesinde belgeli bir hale getirebilir ve böylelikle de aşçılık sertifikasına gerek kalmaz. Ayrıca belediyelerin meslek edindirme kurslarından ve İşkur'un kurslarında da faydalanabileceğiniz gibi özel kurslardan da aşçılık sertifikası sahibi olabilmek konusunda yararlanabilirsiniz. Aşçılık sertifikasını ücretsiz veya ücret ödeyerek alabileceğiniz iki yöntem mevcuttur. Ücretli olarak aşçılık sertifikası sahibi olmak istiyorsanız eğer belirli bir miktar para ödemeniz gerekmektedir. Bu ücretli olarak eğitim aldığınız kurslar, çoğunlukla iş garantilidir ve doğrudan iyi bir restoranda işe başlamanıza yardımcı olmaktadırlar. Eğer ki ücretsiz bir biçimde aşçılık sertifikası sahibi olmak istiyorsanız, belediye kurslarından ya da İşkur kurslarından faydalanmanız gerekmektedir. Bu eğitimlere adınızı yazdırmanız durumunda sizin için kontenjan açılarak eğitime başlamanız sağlanmaktadır.

Aşçılık Sertifikası Nasıl Alınmaktadır?

Aşçı olarak mesleğe başlayabilmek aşçılık sertifikası sahibi olsanız dahi mümkün değildir. Aşçılık sertifikası, sizin mutfak için gerekli olan eğitimleri almış olduğunuzu ve mutfakta çalışarak bir aşçı olmaya hazır olduğunuzu gösteren bir belgedir. Bu eğitimler ise kurslar aracılığıyla aldığınız takdirde üç ile on ay arasında değişim göstermekte ve okullarda ise bu süre iki sene ile dört sene arasında değişim gösterebilmektedir. Aşçılık sertifikası alabilmek için en az üç ay eğitim görmek gerekmektedir. Aşçılık sertifikası almak için ve eğitim hakkında detaylı bilgi için https://chefstable.com.tr/ 'den bilgi alabilirsiniz.



