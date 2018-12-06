Asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Asgari ücretlinin derdini o anlatacak

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri bugün saat 11:00'da başlıyor. Komisyonda, bu yıl ilk kez asgari ücretle geçinen bir işçi de yer alacak

TÜRK-İŞ yaklaşık 6.5 milyon asgari ücretlinin kaderini belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilk kez ‘üye' olarak katılacak asgari ücretli işçiyi belirledi. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay ve TÜRK-İŞ yönetimi, Yalova Üniversitesi'nde özel güvenlik elemanı olarak çalışan 2 çocuklu ve kirada oturan Gülden Görmez isimli kadın işçiyi seçti.

Atalay, bugün Görmez'i kamuoyuna tanıttı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı bugün Çalışma Bakanlığı'nda yapılacak. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, daha önce sendika başkanlarından oluşan 5 işçi temsilcisiyle yer aldıkları komisyona, bu yıl ilk defa asgari ücretle çalışan bir işçiyi de alacaklarını açıklamıştı.

Atalay, bu açıklamasının ardından TÜRK-İŞ'e bağlı tüm sendikalara yazı gönderip üyeleri arasından komisyona katılabilecek nitelikleri taşıyan asgari ücretli işçilerin bildirilmesini istedi. Daha sonra da seçim yapıldı ve Yalova Üniversitesi'nde özel güvenlik personeli olarak çalışan ve TÜRK-İŞ'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası'na üye olan bir kadın işçi belirlendi.

İŞÇİLERİ TEMSİL EDECEK

SÖZCÜ'nün edindiği bilgiye göre Gülden Görmez işçi ve asgari ücretle çalışan bir anne. Evi kira ve 2 çocuğuyla geçimini sağlamaya çalışıyor. Kadın işçinin komisyonda yapacağı konuşma için TÜRK-İŞ'ten hiçbir müdahale yapılmayacağı, belirtildi.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin bu yılki ilk toplantısı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un açılış konuşmasıyla başlayacak toplantıda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, son dönemde döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle asgari ücretlilerin kayıplarına dikkati çekerek, asgari ücretin ekim ayından itibaren 2 bin liraya yükseltilmesi, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayındaki görüşmelerinin de mevcut asgari ücret üzerinden değil 2 bin lira üzerinden yapılmasını gündeme getirmişti.

MEMUR- SEN’DEN ÇAĞRI

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) ve Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, asgari ücret konusunda da 2 bin liranın altında bir rakamla masaya gelinmemesi çağrısında bulunmuştu.

KOMİSYON OY ÇOKLUĞUYLA KARAR VERİYOR

Yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ki ilk toplantısının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. 2019 yılında geçerli olacak asgari ücretin açıklanmasının beklendiği dördüncü ve son toplantı ise yine Bakanlıkta yapılacak.

Mevzuat gereği, Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

“İŞLETMELERİN EKONOMİK DURUMLARI DA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULSUN”

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asgari ücret belirlenirken sadece enflasyon rakamlarına odaklanılmaması gerektiğini belirterek, “Enflasyon rakamının dışında ülkenin ve işletmelerin içerisinde bulunduğu ekonomik durumlar, yatırım ve rekabet ortamı ile işsizlik oranı da göz önünde bulundurulsun.” dedi.

İşverenler olarak geçmiş enflasyon yerine hedef enflasyonun dikkate alınmasını istedikleri dile getiren Koç, şunları kaydetti:

“Geçmişte yaşamak yerine hedefleri önümüze koymalıyız. İşverenlerimizin maliyeti, ekim ayından itibaren asgari ücret desteğinin kalkmasıyla yüzde 5 arttı. 2019 yılı için bu desteğin artırılarak yeniden uygulanmasını talep ediyoruz. Bununla birlikte toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerleri için SGK işveren teşviklerinin artırılarak sürdürülmesini istiyoruz.”

“DÖRT KİŞİLİK AİLE DİKKATE ALINARAK BELİRLENMELİ”

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da asgari ücretin taban ücret olduğunu belirterek, bu ücretin bir kişiye göre değil dört kişilik aile dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Son dönemde ekonomide yaşanan gelişmelere bağlı olarak asgari ücretli çalışanların geçim sıkıntısının ciddi boyutlara ulaştığını ifade eden Irgat, “Yeni asgari ücrette bu yıl gerçekleşen enflasyon oranı dikkate alınmalı. Bunun yanına ülkenin büyümesi ve gelişmesi de göz önünde bulundurularak refah payı da eklenmeli.” dedi.

Irgat, bu yıl ilk kez asgari ücretle geçinen bir işçinin Türk-İş heyetinde yer alarak komisyona katılacağını anımsatarak, bu işçinin komisyonda asgari ücretle geçinmenin zorluklarını anlatacağını söyledi.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 1603 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 725 lira 8 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 384 lira 66 kuruş. Bunun 2 bin 29 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 314 lira 57 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 40 lira 59 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.