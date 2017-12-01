Asgari ücret ne kadar olacak? Görüşmeler başladı

2018 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında başladı

Asgari ücret ne kadar olacak? Görüşmeler başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Salonu'ndaki toplantıda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in de katıldığı toplantıda, Türk-İş heyetine Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK heyetine ise Genel Sekreter Akansel Koç başkanlık ediyor.

Halen bekar bir işçi için vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanan asgari ücret yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiriyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #asgari ücret #jülide sarıeroğlu
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