Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Son 3 ayda asgari geçim indirimi uygulamasını bir ileri adıma taşıyoruz. Bir kişinin herhangi bir şekilde geliri bin 300 liranın altına düşmüşse normal hesaplanan asgari geçim indiriminin üzerine ilave asgari geçim indirimi hesaplayacağız." dedi.
Ağbal, Kocaeli Sanayi Odası Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nda, Bakanlığı tarafından asgari ücretle ilgili hazırlanan düzenlemeye ilişkin bilgi verdi.
Hükümet olarak asgari ücreti bin 300 liraya çıkaracaklarını söylediklerini ve 1 Ocak 2016'dan itibaren asgari ücretin bin 300 lira olduğunu hatırlatan Ağbal, bunun ardından "Hiçbir şekilde yıl içerisinde asgari ücret bin 300 liranın altına düşmesin, yani çalışan yıl boyunca her hal ve takdirde en az bin 300 lira bir ücret almış olsun" şeklinde beklentiler oluştuğunu kaydetti.
Ağbal, gelir vergisi tarifesinin bu beklentinin önünde risk oluşturan bir faktör olduğunu dile getirerek, "Yıl içerisinde aylar ilerledikçe ve vergiye esas matrah büyüdükçe, yüzde 15 dilimden yüzde 20 dilime giriyor. Ekim ayı içerisinde asgari ücretliler bakımından son 3 ayda bin 300 liranın altına düşme ihtimali var. Yani şu anda önümüzdeki rakamlar bunu gösteriyor." diye konuştu.
Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yaptıkları toplantıda, asgari ücret
in hiçbir şekilde bin 300 liranın altına düşmemesi için çalışma yaptıklarına dikkati çeken Ağbal, Maliye Bakanlığı olarak hazırladıkları çalışmayı Başbakan ve ekonomiden sorumlu bakanlara sunduklarını ve toplantının sonunda getirmiş oldukları önerinin kabul edildiğini bildirdi.
"İlave asgari geçim indirimi hesaplayacağız"
Bakan Ağbal, şunları kaydetti:
"Burada yapılacak olan düzenleme şu; biliyorsunuz asgari geçim indirimi uygulaması var, kişinin evli veya bekar olmasına veya çocuk sayısına bağlı olarak hesaplanan vergiden asgari geçim indirimi düşüyoruz. Yani vergi dairesine ödenecek vergi asgari geçim indirimi nedeniyle azalıyor. Son 3 ayda asgari geçim indirimi uygulamasını bir ileri adıma taşıyoruz. Bir kişinin herhangi bir şekilde geliri bin 300 liranın altına düşmüşse normal hesaplanan asgari geçim indiriminin üzerine ilave asgari geçim indirimi hesaplayacağız. Burada tabloda da çok açık bir şekilde gösteriliyor. Mesela evli bir kişi, 2 çocuğu var son ekim ayından itibaren maaşı bin 292 liraya düşüyor, asgari geçim indiriminden sonra hesaplanan maaşı. Yani bin 300 liranın altına yaklaşık 7 lira 23 kuruş daha az maaş alacak veya bir başka örnek çalışan asgari ücretli kişi bekar, ekim ayından itibaren maaşı bin 300 liradan bin 231 liraya düşüyor. Yani 68 lira 99 kuruş daha az maaş alacak. Burada işverenler son 3 ayda bordro üzerinde normal asgari geçim indirimini hesapladıktan sonra herhangi bir şekilde kişinin gelirinin bin 300 liranın altına düştüğünü görürse bu tabloda en altta gözüken rakamlar kadar ilave asgari geçim indirimi uygulayacak. Dolayısıyla işverenlerin vergi dairesine çalışanlardan dolayı ödeyeceği vergi bu kadar azalacak. Yani bu yerine göre işverenin de yararlanacağı bir teşvik olacak, yerine göre çalışanın da yararlanacağı bir teşvik de olacak.
Böylelikle hükümetin, çalışanların net eline geçen ücretin bin 300 liranın altına düşmemesini sağlayacağını vurgulayan Ağbal, düzenlemenin ekim ayından itibaren geçerli olacağını bildirdi. Bu konuda Bakanlık olarak yasal düzenleme hazırlığını yaptıklarını belirterek, "İnşallah en kısa sürede bu yasal düzenlemeyi yapmak suretiyle bu meseleyi de çözümlemiş olacağız." dedi.
"Düzenlemenin bütçeye maliyeti 1 milyar lira"
Ağbal, yapılacak düzenlemenin aylık geliri bin 300 liranın altına düşen çalışanlarla ilgili olduğunu belirtti.
Farklı aylarda kişilerin gelirlerinin vergi tarifesi dolayısıyla ilk aylara göre aşağıya düştüğünü, bunun asgari ücretliler için de geçerli olduğunu dile getiren Ağbal, "Mesela biz dedik ki 'ocak ayının başında asgari ücret bin 300 lira olacak', o bin 300 lira aslında bekar bir kişinin asgari ücretiydi. Halbuki evli 3 çocuklu bir kişi Ocak 2016'da bin 300 lira almadı, bin 387 lira net ücret aldı. Dolayısıyla son 3 ayda bir kısım asgari ücretlinin geliri bin 387 liradan bin 317 liraya düşecek ama hiçbir şekilde bin 300 liranın altına düşmediği için bu gruptaki çalışanlar için herhangi bir düzenleme yapmıyoruz. Neden? Çünkü ücretteki azalma bütün ücret grupları için farklı aylarda geçerli bir uygulama. Çünkü hükümet olarak özellikle üzerinde durduğumuz konu hiçbir şekilde bir asgari ücretlinin cebine bin 300 liranın altında bir gelir girmesin. Bunu sağlamış olacağız." şeklinde konuştu.
Yaptıkları çalışmada, asgari ücret
ten daha fazla, yaklaşık bin 750 liraya kadar olan ücret gruplarında da bin 300 liranın altına düşme olduğunu gördüklerine dikkati çeken Ağbal, şunları söyledi:
"Yani kişinin maaşı bin 700 lira mesela, asgari ücretten daha fazla ama ekim ayından itibaren onun geliri de asgari ücretin altına düşüyor. Dolayısıyla burada yapacağımız yasal düzenlemede sadece asgari ücret için değil, ücretleri bin 750 liraya kadar beyan edilen tüm ücretliler için (bunlar ücreti bin 300 liranın altına düşen gruplar) hepsi için bu teşviği vermiş olacağız. Burada yapacağımız düzenleme Maliye Bakanlığı bakımından son 3 ayda ücret üzerinden toplayacağımız vergilerde 1 milyar liralık bir azalmaya neden olacak. Yani burada yapmış olduğumuz düzenlemenin bütçeye maliyeti yaklaşık 1 milyar lira olacak ama ne çalışanlarımız ne de işverenlerimiz son 3 ayda karşılaşılan bu durumdan dolayı herhangi bir mağduriyet de yaşamamış olacaklar. Hayırlı uğurlu olsun."
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