Asi nehri görüntüsüyle şaşırttı!

Hatay merkezden geçen Asi Nehri’nin bir bölümünü su sümbülleri kapladı

Asi nehri görüntüsüyle şaşırttı!
08 Aralık 2018 Cumartesi 10:45

Lübnan’dan başlayan, Suriye sınırını aşarak Türkiye’ye ulaşan ve ters akmasıyla bilinen Asi Nehri, son günlerde adından çok üzerini kaplayan su sümbülleri ile konuşuluyor.

Asi Nehri’nin Antakya yakasında köprü direklerine takılan su sümbülleri, hızla büyüyerek nehri istila ediyor. Vatandaşlar ise Hatay’ın incisi diye adlandırılan Asi Nehri’nden bu görüntünün giderilmesini istiyor. Kış aylarında oluşan olumsuz hava koşullarıyla birlikte her sene Suriye taraflarından Hatay’a doğru geldiği tahmin edilen su sümbülleri, bu yıl sayısındaki artış ile görenleri şaşırtan bir görüntüye neden oldu. Özellikle merkez ilçe Antakya’da köprü ayaklarına takılan sümbüller, belirli alanlarda birikerek bulundukları noktaları istila etti. Giderek artış gösteren su sümbüllerini temizlemek için Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri dört koldan çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Asi Nehri’ni eski görünümüne kavuşturmaya çalışıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hatay #asi nehri #su sümbülü
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