Aşırı hız sonu oldu

Balıkesir'in Marmara Adalar ilçesinde, aşırı hızlı olduğu öne sürülen motosiklet devilerek 20 metre sürüklendi. Kazada kaskı takılı olmayan motosiklet sürücüsü 20 yaşındaki Gökhan Söker, öldü

Kaza, Marmara Adalar ilçesi Saraylar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir mermer işletmesinde çalışan Gökhan Söker, motosikleti ile mesai bitiminde işyerinden ayrıldı. İddiaya göre, yolda aşırı hızla giden Söker, motosikletinin kontrolünü yitirince düşürek 20 metre sürüklendi. Kask takmayan Söker, kafasını asfalta çarparak ağır yaralandı. İlçe devlet hastanesine kaldırılan Gökhan Söker, burada yapılan ilk müdahelesinin ardından deniz yolu ile sevk edildiği Bandırma Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Söker'in daha önce de motosikletten düşüp yaralandığı belirtildi.